Expedíció a halálba

Az AMC legújabb, Magyarországon forgatott sorozata, a Terror nem spórol a látványon – a készítők pedig nem kímélték a színészeket sem.

Lapunkban is gyakran foglalkozunk azzal, hogy a televíziózás alaposan átalakult napjainkra. A televíziós csatornák szerepét szépen lassan átveszik az online streamingszolgáltatók (HBO Now, Netflix, Amazon), ezzel párhuzamosan a sorozatok is nagy változáson mentek keresztül. Egyes stúdiók kezdték felismerni, hogy egy sorozatba is érdemes annyi pénzt fektetni, mint mondjuk egy hollywoodi mozifilmbe. Az első igazán úttörő kezdeményezés az AMC nevéhez köthető, akik a Mad Mennel (Magyarul Reklámőrültek) indította el azt a folyamatot, aminek következménye, hogy mára az HBO mellett a Netflix és az Amazon is mind több saját gyártású produkcióval rukkol elő évről-évre.

A sorozatok felemelkedése a rendezők és a producerek figyelmét sem kerülhette el: folyamatosan szivárogtak át azok a szakemberek, akik megunták Hollywoodot és az ott uralkodó megalkuvást és kockázatkerülést. Azok a filmesek, akik olyan tartalmat szerettek volna létrehozni, amire a televízióban korábban még nem volt példa – esetleg lehetőség. A Mad Men után az AMC számos sikersorozattal jött elő, köztük is kiemelkedőnek bizonyult a Breaking Bad (Totál szívás) és a Walking Dead. Ennek a sornak a legújabb darabja a Terror, ami nekünk, magyaroknak is különleges lehet. Ez a sorozat ugyanis az első, amit Magyarországon forgatott az AMC.

A The Terror valós eseményeken alapszik, az 1840-es évekbeli északnyugati átjáró keresésén. Sir John Franklin kapitány az északi-sarkkörön keresztül szeretett volna eljutni Nagy-Britanniából Kelet-Ázsiába. Többször is útnak indult legénységével, azonban az időjárási körülmények miatt vissza kellett fordulniuk. Franklin azonban ismét útnak indult 1845-ben két hajóval, a Terrorral és az Erebusszal. Ám expedíciója sikertelenül végződött: mindenki odaveszett. Az eseményekről nem rendelkezünk sok biztos információval, viszont a feltárási munkák folyamatosan zajlanak: 2014-ben az egyik, 2015-ben pedig a másik hajót is megtalálták.

A sorozat ezt dolgozza fel. A társproducere Ridley Scott – a többi közt a Szárnyas Fejvadász, a Gladiátor vagy A nyolcadik utas: a Halál rendezője. Scott szerint sokkal hatásosabbá tesz egy sorozatot az, ha valóban megtörtént eseményt dolgoz fel. A Terror pedig abszolút törekedett a korszerűség és a valóság megtartására. „A Stern stúdióit például nem is fűtötték, hogy a színészek lehelete ne az utómunkák eredménye legyen.” – árulta el a sorozat egyik operatőre, Gulyás Buda az első rész sajtóvetítését követően. „A hajó egy építészeti díszletcsoda, amit előre-hátra lehetett mozgatni és 14 fokkal meg is lehetett dönteni az egészet. Az a hajó, ami egyébként egy csepp vizet nem látott.” – tette hozzá Gulyás.

Gulyáson kívül a maszkokért felelős Pohárnok Iván, valamint a szkriptes Sinkó Dóra is jelen volt a rendezvényen. Sinkó is a lélegzetelállító díszletet emelte ki, Pohárnok pedig arról mesélt, hogy kilenc hónapon keresztül megállás nélkül gyártották a díszletelemeket. Noha már tavaly nyáron befejezték a forgatást, a végtermékkel most szembesülnek először a magyar munkatársak. Azt mondták: noha nagyjából tudták, mire számítsanak, arra, hogy ennyire jó lett, maguk sem gondoltak volna.

Stephen King kedvence A sorozat alapja Dan Simmons 2007-ben megjelent regénye, amely többek között Stephen King egyik kedvenc könyve is. King szerint Simmons regénye „A történelmi regény és a természetfeletti horror zseniális ötvözete.” Tartalom és terjedelem szempontjából is nehéz olvasmány, azonban remek kiegészítést ad a sorozat mellé.

Infó: Terror, Március 29., 22:00, AMC

Kerek István