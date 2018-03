Ilyen arányban porolta el a lakosság Orosz Mihály Zoltánt, Érpatak náciska maskarás polgármesterét. A vonatkozó úr egyebek mellett arról híresült el, hogy durván megrendszabályozta faluja cigányait. Ezt hívta „érpataki modellnek”, és a Jobbik imádta.

Nem akarnék itt kitérni arra, hogyan vásárolta össze saját civil szervezetének (nem Soros!) a szerencsétlen sorú emberek ingatlanjait. Legyen ez a majdan felálló független ügyészség dolga. Arra se vesztegessünk szót, hogy 2015 óta elkummantja a falu zárszámadását, mert arrafelé is képes elveszíteni közpénz-jellegét a közpénz.

OMZ százával indított már pereket és bőséggel folyik ellene büntetőeljárás is. Mindben közös, hogy szinte soha nem jelenik meg a bíróság előtt. Csak példaként: lapunk ellen is évek óta folytat majomhadjáratot, melyben egyetlen állításunkat sem vitatja, mindössze haragszik ránk. (Mondjuk, az igazságszolgáltatás szégyene, hogy befogadta az eljárást, de virágozzék minden virág…)

Lessünk azért messzebb. Ezt a jóembert, akit annó valamilyen látens vágy arra hajtott, hogy fölkéretőzzön a Budapest Pride „buzikamionjára”, de ledobták onnan, súlyos terhek nyomhatják.

Még messzebb: OMZ-t korábban úgy választották meg, hogy ellenzéke széttöredezett volt. Így lehetett neki teljhatalma jobb sorsra érdemes falujában. Ahol lebontotta a fékek és ellensúlyok rendszerét, a település minden közjószágát a maga hasznára fordította. Gyűlöletet keltett, egymásnak fordította az addig békésen egymás mellett élő polgárokat.

Totális ellenőrzést vezetett be, levideóztatott, követtetett mindent és mindenkit, aki csúnyául gondolhatott rá. Jelmezeket öltött, amikor úgy vélte, ez kell a népeknek. Nem félt kiröhögtetni magát, mert hisz a busójárásban, tán még a vuduban is. (Egy alkalommal magam is tapasztalhattam, mekkora az egó, ha kokastollas jelmezből kiabál.)

Mondom: újraválasztották – eddig. De – irgalom anyja, ne hagyj el! – fölfordult a falu. A korábbi sok helyett egyetlen jelölt indult. És nyert!

Van ám minekünk egy országos Orosz Mihály Zoltánunk is. Nosza!

Veress Jenő