Elrettentve tanítás

Napról-napra döbbenünk meg a mai modern, felgyorsult világban a szemünk előtt zajló eseményeken. A legnagyobb hatással a mindennapjainkra, kultúránkra kétségkívül az internet térhódítása és az okostelefonok megjelenése volt: új dimenziókat nyitott meg, azok minden pozitív és negatív hozadékával. Néha úgy érezhetjük: ömlik ránk az információ.

Akik ebbe a korszakba csak úgy besétáltak, rendelkeznek egyfajta összehasonlítási alappal addigi tapasztalataiknak köszönhetően. Az újdonsággal óvatosabban bánnak, hiszen számukra is egyfajta felfedezés a mostani digitális világ. Az ezredforduló után született gyermekek azonban tizenéves korukra már ebbe az internet által meghatározott környezetbe kerülnek. A jelenlegi szülőkre pedig a digitális világ felfedezése mellett egy sajátos ellentmondás vár: felnevelni és megvédeni gyermekeiket egy olyan világban, amiről lehetséges, hogy kevesebbet tudnak, mint a gyermekük, aki már ebbe született.

Allison Havey és Deana Puccio most magyarul is megjelent könyve egyfajta mankó lehet a mostani tinédzserek szüleinek. Célja a tudatosítás és megelőzés. A könyv több szempontból is hiteles: mindkét szerző gyakorló szülő, emellett mindketten számos külsős példával találkoztak életük és munkájuk során.

Az internet megjelenésével nem csupán a hírfogyasztási szokásaink, de a kommunikáció is megváltozott, köszönhetően a közösségi média különböző felületeinek. Az internet mindenki számára elérhető. A gyerekek azonban nem tudnak mit kezdeni a kitárulkozott világgal. Ezt hiába szeretné a szülő korlátozni – a legjobb, amit tehet, hogy megtanítja gyermekét a neten tapasztaltak kezelésére. A könyvet többnyire szülők olvassák majd, ezért fontos, hogy a lehető legrészletesebben mutassa meg a tizenévesek világát, a közösségi oldalaktól elkezdve, az utcán, a bulikon és az alkoholiváson keresztül egészen a szexualitásig és a világban való barangolásig. Ezt pedig úgy tudja a leghatásosabban elérni, ha a legelrettentőbb példákat hozza. Amelyek azonban sajnos nem is olyan kirívóak. Mint például a két barátnő azt hazudta szüleinek, hogy egymásnál alszanak, miközben házibuliba mentek. A lányok ekkor ittak először alkoholt, elveszítették egymást szem elől. Egyikük reggel arra ébredt, hogy teljesen meztelen, és össze-vissza firkálták a testét. Másnap a róla készült fotók elárasztották az internetet. A könyv nem szépít, de nem is dramatizál túl: a veszélyek valósak.

K. I.