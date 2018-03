A fáraó barátja

Van egy ember (illetve, ha hihetünk a híreknek, csak volt), aki először egy 1977-es bankfelvásárlási csalás résztvevőjeként hagyott nyomot a nyilvánosságban. 1991-ben egy csalárd bankcsődnek volt a kulcsfigurája, egy „nemzetek feletti bűnszervezet” tagjaként. Haláláig (?) szerepelt az FBI körözési és az Interpol vörös riasztási listáján. A bűnlajstroma impozáns: megvádolták a terrorizmus támogatásával, nukleáris technológiával való kereskedéssel, illegális bevándorlás és prostitúció elősegítésével, fegyverkereskedelemmel, csalással, pénzmosással és vesztegetéssel is. Legfőbb specialitása ugyanakkor a pénzmosás volt: vitatható eredetű vagyonok tulajdonosainak – politikusoknak, maffiózóknak, sötét diktátoroknak – segített tisztára sikálni a lopásból, rablásból, sikkasztásból származó, nemritkán véres bankjegy- és részvénykötegeiket. Ghaith Pharaon a szakterületén a legjobbak egyike volt; akik keresték vele a kapcsolatot, ez irányú szolgálatait akarták igénybe venni.

Nem teljesen világos, hogy a „legkereszténydemokratább”, 2010 óta morális rendszerváltást bonyolító magyar miniszterelnöknek mi dolga lehetett egy ilyen figurával. Az viszont bizonyított tény, hogy Orbán Viktor jól ismerte őt, sőt közös ügyleteik is voltak. A sajtó szerint a svájci lapokban Orbán svájci bankárának nevezett Nagy István mutatta be őket egymásnak. (Miért van szüksége egy magyar kormányfőnek svájci magánbankárra?) Tudjuk, hogy személyesen is találkoztak – közös fénykép is készült -, és hogy Pharaon a vízumigénylése során is hivatkozott az Orbán Viktorral történt eszmecseréjére. Tudjuk, hogy Orbán közbenjárására tartózkodási engedélyt kapott Magyarországon. Tudjuk, hogy megvásárolhatta az Orbán-család Cinege utcai ingatlanával szemben fekvő kertes házat, illetve telket, és azt is tudjuk, hogy a cége egy seregélyesi kastély, illetve a Nádor Palace (jó fideszes szokás szerint általános fairtással kezdődött) beruházása kapcsán is igen közel került Tiborcz Istvánhoz, Orbán Viktor vejéhez.

Csak arra nem kaptunk még elfogadható magyarázatot, hogy a miniszterelnöki családnak mi köze lehet (másképp fogalmazva: tisztességes országban lehet-e bármi köze) egy ilyen pedigréjű nemzetközi bűnözőhöz. Aztán egyszer csak kiszivárog két hír. Az egyik szerint „egy magyar férfi az FBI tanúvédelmi programjában kapott papírokkal él az Egyesült Államokban (…) mert ő is egy szem volt abban a láncban, amelynek a segítségével az elmúlt években 3-4 milliárd euró mehetett Magyarországról arab és ázsiai számlákra (…) a nyertes uniós pályázatok alkotmányos költsége, a kormánypárti politikusok részére visszaosztott jutalék" gyanánt, hogy később formailag arab befektetésként érkezhessen vissza. A másik pedig arról szól, hogy Pharaon fia perli Tiborczék korábbi cégét, a Nádor Palace Kft.-t, mert úgy véli, hogy egy jelentős vagyontömeg, ami a papírok szerint az ő jussa lett volna, az Orbán-családhoz került.

Mindez nem egy ponyvaregény, hanem a valóság. És a miniszterelnököt még mindig Orbán Viktornak hívják, az ügyészség pedig továbbra is úgy tesz, mintha nem értené, hogy mi folyik itt.

Hargitai Miklós