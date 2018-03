Adózni muszáj. De mennyit?

Miközben az egy százaléknál nagyobb támogatottságú pártok kevesebb adót javasolnak, legalább 9 új adónem ötletét is tartalmazzák a népszerűségük sorrendjében ismertetett programjaik.

FIDESZ-KDNP

A kormánypártok - miután, akárcsak 2014-ben, most sem készítettek választási programot -, még annyit sem közöltek a tervezett adópolitikájuk iránt érdeklődő körkérdésünkre, mint négy esztendeje: "Folytatjuk!" Ugyanakkor szándékaik így is nyilvánvalóak. Az adóbevételek jelentős részét a fogyasztáshoz kötődő adókból kívánják beszedni, amiből világosan kitetszik, hogy - az Európai Unióban legmagasabbnak mondható - általános forgalmi adó 27 százalékos adókulcsát újabb termékek vagy szolgáltatások esetében nem kívánják mérsékelni. A magasabb jövedelműeket preferáló egykulcsos szja-rendszert nem kívánják többkulcsossá tenni. Ugyanakkor többször meglebegtették, hogy a személyi jövedelemadó (szja) 15 százalékos kulcsát egy számjegyűre, feltehetően 9 százalékosra mérsékelnék.

JOBBIK

A néppártosodásra törekvő Jobbik, a szélsőjobboldali gyökereiket nem meghazudtolva, a szociális demagógia jegyeit mutató gazdasági programjának első helyén az áll, hogy állami támogatásokkal, adókedvezményekkel, kedvezményes jegybanki hitelprogramok indításával ösztönöznék az újabb beruházások elindítását. A párt visszaállítaná az adójóváírás lehetőségét a minimálbéresek számára. Az alapvető élelmiszerek – például az adócsökkentésből kimaradt kenyér – áfáját 5 százalékra mérsékelnék, segítve az átlagosnál alacsonyabb jövedelmű családok helyzetét. A szociális hozzájárulási adó további csökkentésén, illetve a vállalkozóknak nyújtott adókedvezményeken keresztül elősegítenék a termelékenység növelését.

MSZP-PÁRBESZÉD

A baloldali pártszövetség "a feje tetejéről a talpára" állítaná az adórendszert: az ápolónők kevesebb adót fizetnének majd, mint a bankigazgatók. A kisvállalkozások tényleges adókulcsa is alacsonyabb lenne, mint az óriáscégeké. Az iparűzés adót megtartanák, mert ezek nélkülözhetetlen bevételeket jelentenek az önkormányzatok számára. A bürokrácia csökkentését üdvözlik, de ez nem járhat együtt az adózói jogok sérülésével. Javítanának az adók beszedésének hatékonyságán, hiszen tavaly 637 milliárd forintnyi követelésről mondott le a NAV. Viszont megszüntetnék az egykulcsos szja-t. Olyan adórendszert vezetnének be, amelyben az alacsony jövedelmek adója csökkenne. A minimálbért adómentessé tennék. Ugyanakkor az alapvető élelmiszerek áfacsökkentését tekintik elsősorban elérendőnek. Úgy vélik, hogy a tranzakciós illetékek jelenlegi rendszerét felül kell vizsgálni, és nem a lakosság utalásait, hanem - az uniós minta alapján - a spekulációs, tőzsdei célú pénzmozgásokat kellene megadóztatni. Emellett adót vetnének ki az offshore-ügyletekre is. Adóztatnák az óriásvagyonokat, oligarcha-adót vezetnének be azokat megcélozva, akik politikai kapcsolataikon keresztül, élősködve megcsapolták a közpénzeket. Úgy vélik, hogy a környezetszennyezést a mostani szintnél erősebben kell adóztatni. Szükségesnek tartják a Fidesz által eltörölt vagyonosodási vizsgálatok visszaállítását. A látványsportok tao-kedvezményeit eltörölnék és helyette normatív, átlátható sportfinanszírozást vezetnének be, a színházak esetében is felülvizsgálva a rendszert.

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ

A DK gazdasági alkotmányosságot akar: az adójogszabályok megváltoztatásakor 60 napos, új adófajták esetén 180 napos felkészülési időt biztosítanának. Bevezetnék a megosztott áfa-fizetési modellt, amelyben a számla nettó értékét az értékesítőnek, míg az áfát az adóhatóságnak fizetnék. Az online pénztárgépek alkalmazását kiterjesztenék a kaszinókra is. A társasági (tao) és a helyi iparűzési adót (hipa) egységes értéktöbblet-típusú adóval váltanák ki. Ezzel azokat a cégeket is bevonnák az adózásba, amelyek azt eddig törvényesen kikerülték. Az önkormányzatok az így befolyó többletadóból részesednének több évre előre rögzített kulcs alapján. Ugyanakkor a társasági adó csökkentését csak a kis- és közepes vállalkozások esetében támogatnák. A magas politikai tisztségek betöltői, és nagy vagyonok felett rendelkező magánszemélyek esetében kötelezővé és automatikussá tennénk a vagyonosodási vizsgálat lefolytatását. A párt csökkentené az szja általános kulcsát, a havi egymillió forint fölötti jövedelmekre viszont magasabb adókulcsot, a hárommillió forint feletti havi keresetek esetén magas összegű különadót vezetnének be, ennek bevételét a gyermekszegénység felszámolására fordítanák. Meg kívánják adóztatni a sok százmilliós vagyonok öröklését is. Célzottan csökkentenék az áfát a többi között az alapvető élelmiszerek, az internetszolgáltatás, a megújuló energia és az ehhez kapcsolódó eszközök, például a napelemek esetében. Fokozatosan és differenciáltan csökkentenék a munkaadókat terhelő, a munkához kapcsolódó járulékokat. A családi adókedvezmény rendszerét megtartanák, de igénybevételének lehetőségét fokozatosan megszüntetnék az átlagbér kétszerese fölött. Az alacsony jövedelmű családok számára lehetővé tennék az idős hozzátartozók ellátásának költségeinek is leírását az adóból. A kiemelt látványsportok tao-támogatását megszüntetnék, az ezen keresztül elköltött évi több milliárd forinttal az érintetteknek el kell számolniuk.

LEHET MÁS A POLITIKA

Az LMP az szja-ban progresszívan csökkentené a terhelést: a minimálbérig adómentes lenne a jövedelem, onnan az átlagbérig, 300 ezer forintig 12 százalék, az átlagbér feletti jövedelemrész esetén 24 százalékos lenne az adó. Ehhez járulna egy 3,5 százalékos munkavállalói járulékcsökkentés. Így a minimálbér nettója 26 ezer forinttal, az átlagbér nettója 36 ezer forinttal növekedne. Az áfánál négy területen vezetnének be kedvezményes kulcsokat, ezek az alapvető élelmiszerek, a tömegközlekedés, a lakásfelújítási-, valamint a javító-szerelő tevékenységek. Visszaállítanák a társasági adó felső kulcsát. Megszüntetnénk a sport célú tao-kedvezményeket. Az adófajták számát, például a reklámadó kivezetésével, csökkentenék. A mikrovállalkozások indulását azzal segítenék, hogy fix terhek helyett jövedelemarányos adózást választhassanak. Bevezetnék az "offshore adót", ami az ilyen jellegű számlákra vagy cégeknek történő utalásokat terhelné. A hipá-t megtartanák, de egyszerűsítenénk. A regisztrációs adót és átírási illetéket megszüntetnék, csak egy számított érték-alapú, és környezetvédelmi szempontból korrigált gépjárműadó maradna meg. Gondoskodnának arról, hogy az önkormányzatoknak több forrás jusson feladataik ellátására, és ne új adók bevezetésével, vagy a meglévők emelésével kelljen forrást szerezniük. Két vagyonadó-típust vezetnének be: a luxusadót és a nagybirtok-adót.

MOMENTUM

A párt fontosnak tartja, hogy az adórendszer a mostaninál nagyobb szolidaritást mutasson az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők irányába, így az szja rendszerének átalakítása mellett a kifejezetten regresszív jelleggel bíró magas áfa-kulcsot is fokozatosan csökkentené. Emellett átalakítanák a vállalati adózás rendszerét (növelnék az társasági adó kulcsát 9 százalékról 12 százalékra, és a kisadózókat segítő adók rendszerét is egyszerűsítenék. A Momentum szerint Magyarországon új adónem csak évente egyszer, egy csomagban lenne bevezethető, a szabályozási változásokat pedig éven belül össze kellene hangolni. Stratégiai céljuk a bért terhelő adóék csökkentése. Az eho 450 ezer forintos felső plafonjának eltörlésével alulról is szűkítenék az osztalékot és a béreket terhelő adóékek közti különbséget.

EGYÜTT

A párt a helyi adót megtartaná. Az ingatlan-jellegű adók esetében korlátoznák az egyes vállalkozói csoportokra kivetett ingatlanadókat. Az szja-nál kétkulcsos, a tao-nál progresszív adórendszerre van szükség. Ez utóbbi rosszul és rosszkor lett bevezetve, így szemben Szlovákiával, konjunkturális hatása sem volt, ráadásul igazságtalan. A minimálbér adómentes lenne. Az átlagjövedelem szintjén néhány százalékpontot csökkenne az adóteher, és a felső 15 százalék szintjén pedig növekedne. A családi adókedvezményt megtartanák, de mértékét és célzását érdemben átalakítanák. A legfelső szja-kulcs 30 százalék alatti volna. Nem látnak lehetőséget az általános áfakulcs mérséklésére, de a cél, hogy a ciklus végéig ez 25 százalékra mérséklődjön. A négyéves ciklus végéig kivezetnék a telekom-adót és a tranzakciós illetéket, valamint a bankadót is megszüntetnék. A párt szerint középtávon Magyarországon nem adottak az informatikai és információs feltételei annak, hogy tényleges és igazságos vagyonadót bevezessenek. A helyi ingatlan-jellegű adók kivetését az önkormányzatokra bíznák.

MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT

A liberálisok megtartanánk a helyi adókat. Támogatják, hogy a helyi költségvetés adott részéről az állampolgárok közvetlen részvétel útján döntsenek. Az egykulcsos szja-rendszert megtartanák, mert a több kulcs nem szolgálja a kisebb jövedelműeket. Esélyegyenlőséget a jelenlegi újraelosztás átcsoportosításával lehetséges elérni. A világrekord áfát nem csupán egyes termékek tekintetében, hanem általánosságban is csökkenteni kell, a távlati cél a 20 százalékos kulcs elérése. A különadókat és a tranzakciós illetéket megszüntetnék. A vagyonadó bevezetését ellenzik: ki kell fehéríteni a gazdaságot, nem lehet cél vagyonukat tisztességesen megszerezők büntetése. A tao-támogatás intézményét a helyi, közösségi célok megvalósításához kapcsolnák.

MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT

Ugyan nem válaszolt kérdéseinkre a Kutyapárt, de mint más helyütt írják: "Több évnyi társadalmi vita és nyílt egyeztetés után, a civil szervezetek, az államapparátus magas rangú tisztviselői, nemzetközi hírű professzorok, és 6700 szakértő bevonásával elkészült a Kétfarkú Kutya Párt Legyen minden jobb! nevű választási programja." Programjuk lényege, hogy legyen egy tökéletes állam és egy tökéletes világ.

Bonta Miklós