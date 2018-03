Mészáros, a szerencsés bodrogi hajós

A kormányfő barátja megint jókor volt jó helyen: befektetett a folyónál, majd kiderült, a kabinet ott is jelentős összegért indít turizmusfejlesztési programot.

Bodrogkisfaludon az olcsón megszerzett borászat és pálinkafőzde után a kikötőt is bekebelezheti Mészáros Lőrinc, akinek folyóparti birodalma szállodával meg étteremmel is bővülhet. Túl sokat nem kockáztatna ezzel a miniszterelnök jó barátja, nem kell attól tartania, hogy vendég nélkül maradna: a kormány szerencsés módon épp most indít a Bodrogot is érintő, 4,6 milliárdos folyami turizmusfejlesztési programot. Mészáros egyébként alig egy évvel azelőtt vetette meg a lábát a Bodrog partján, hogy a kormány hivatalosan is bejelentette a turisztikai programot.

Valami készülődik Mészáros Lőrinc pincészeténél a folyó Bodrogkeresztúrt Bodrogkisfaluddal összekapcsoló kanyarulatánál. Néhány hete talajfeltöltést végeznek a parton a Dereszla Pincészet bodrogkisfaludi borfeldolgozója mögött. Szintbe kezdték hozni a pincészethez tartozó, most a kompkikötőnek helyet adó területtel. A megkérdezett környékbeliek kivétel nélkül arról beszéltek, hogy "beindult" Mészáros Lőrinc: elmondásuk szerint szállodát, panziót, éttermet, látvány-pálinkafőzőt fog építeni, kikötőt bővít. Olyan helybelivel nem találkoztunk, aki legalább az egyik fejlesztési tervről ne hallott volna.

Mészáros valóban ziccert hibázna, ha nem fejlesztené az idegenforgalmi kínálatot Bodrogkisfaludon. Révész Máriusz, a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos decemberben jelentette be, hogy 4,6 milliárdból beindítják a nyaralóhajó turizmus programot a Bodrog Tokajtól a szlovák határig terjedő szakaszán is.

TÉVEDHETETLEN BEFEKTETŐ- A kormányfő barátjának malmára hajtja majd a vizet az állami program

A tervek szerint az állami projekt részeként a kiszemelt folyóknál 15-20 kikötőhelyet létesítenek, ahol tankolási és tisztálkodási lehetőséget is biztosítanak a 8-10 főt befogadó, vízi jogosítvány nélkül vezethető járművek utasainak.

Nem mellékes az sem, hogy a Mészáros-birtok közvetlen telekszomszédja a Kalóz Kikötő és Yacht Club, amely 7 ezer négyzetméteren saját és bérelt part menti ingatlanokkal rendelkezik, vízfelületet is bérel. A kikötőben – amely a megelőző években három uniós pályázaton összesen 146 millió forint támogatáshoz jutott – épp Mészáros érkezésének idején történtek változások. A kikötőt üzemeltető cégben, az I. Controll Kft.-ben a Seszták Miklós fejlesztési miniszter köreihez sorolt Mikucza Tamás veheti át az irányítást. Mikucza, Mészároshoz hasonlóan 2016 végén szerzett érdekeltséget a Bodrogkisfaludon, nem sokkal azután, hogy 22 millió forint kölcsönt adott az 400 millió forint eszközértékű I. Controll Kft. ügyvezetőjének, tulajdonosának, Endresz Lászlónak, aki fedezetként a cég vagyonelemeit ajánlotta fel. Endresz a 2017. júliusi határidőre nem fizette vissza a kölcsönt. Lapunknak azt mondta, baráti viszonyban van Mikuczával, bízik benne, együtt fognak dolgozni, a visszafizetési határidőt meghosszabbították. Az is igaz – ismerte el –, eddig már legalább ötvenen hívták, hogy megtudják, igaz-e: Mészárosék megveszik a kikötőjét. Elmondása szerint eddig ezzel nem keresték meg, miközben azzal is tisztában van, akár tönkre is tehetik a cégét.

Helyben többen is úgy tartják, hogy előbb-utóbb összekapcsolnák majd a kikötőt és a Mészáros-birtokot, így a telkek határán lévő komp útban lesz. Bodrogkisfalud polgármestere, Ádám László érdeklődésünkre annyit mondott: neki is fülébe jutott már az elképzelés, hogy az önkormányzat által működtetett kompot megszüntetnék vagy áthelyeznék.

Így kötött ki a folyónál a felcsúti polgármester Mészáros Lőrinc Búzakalász 66 Felcsút Kft.-je 2016. novemberben rendkívüli vétellel, egy csomagban vásárolta fel a francia Soparfint S.A. bodrogkeresztúri érdekeltségeit. Méghozzá egytized áron: 400 ezer eurót, hozzávetőleg 124 millió forintot fizetett a Dereszla Bortermelő és Értékesítő Kft. 1,3 milliárd forintos-, a Henye Hotel Kft. 2,7 milliós-, a Henye Borászat Kft. 2 millió forintos-, a Tokaji-Major Bortermelő és Értékesítő Kft. 3 millió forintos üzletrészeiért. A felszámolás alatt álló Soparfint vételi ajánlatot kapott Mészároséktól,és nem tudott ellenállni. Mészáros ezzel a bevásárlással 3026 plusz 1318 négyzetméternyi Bodrog-parti ingatlan gazdája lett, továbbá megvette a bodrogkeresztúri pálinkafőzdét is, ahogy arról januárban az Átlátszó beszámolt.

Zsidai Péter