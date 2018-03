Ne hagyja otthon az esernyőt!

Szerdán keleten néhol párásan indulhat a reggel, és többfelé készülhetünk záporokra is, a legtöbb napsütésre keleten, délkeleten van esély. A hajnal még csípős lesz, de délutánra 9-16 fokig melegszik a levegő. A délnyugati szél napközben feltámad, északkeleten erős lökések is kísérhetik. Kettős fronthatás érvényesül - írja az Időkép.

Csütörtökön borús, esős idő lesz jellemző. A nyugatira forduló szél megélénkül. Az enyhe hajnalt követően napközben 9-13 fok valószínű. Több csapadékra a Dunántúlon számíthatunk.

Pénteken hajnalban még sokfelé eshet, délután elszórtan valószínű záporok, zivatarok kialakulása, melyeket apró szemű jég és erősebb széllökések is kísérhetnek. Enyhe hajnal után 9-19 fokot mérhetünk, délen lesz a legmelegebb.

Szombaton is a nap első fele ígérkezik csapadékosabbnak, de délután is még többfelé záporok alakulhatnak, néhol az ég is megdörrenhet. Erős, viharos délies szél, 14-21 fokos csúcshőmérséklet várható. Vasárnap újabb záporokkal, viharos, északnyugatira forduló széllel hidegfront érkezhet. Lehűl kissé a levegő, a legmelegebb órákban 8-15 fokot mérhetünk.