Móka Miki aranylakodalma

Levente Péter, a Zsebtévé legendás Móka Mikije és Döbrentey Ildikó író már ötven éve kitartanak egymás mellett. Első látásra szerelem volt az övék. Alkotói fészküket Héregen rendezték be, immár 25 esztendeje élnek a településen. Akadtak nehézségeik házasságuk alatt, mégis mindent sikerült leküzdeniük: nem tudják megunni egymást. Az aranylakodalmat a hét végén családi körben is megünnepelték – számol be róla a kemma.hu.