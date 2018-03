Húsvéti programokkal nyit a Vasúttörténeti Park

Április 1-jétől egészen október végéig várja a látogatókat Európa legnagyobb interaktív vasúti élményparkja, a Vasúttörténeti Park, ahol az újranyitást követő napon, húsvéthétfőn nyuszikeresésen, számtalan kézműves- és hagyományőrző programon, koncerten és bábelőadáson is részt vehetnek az érdeklődők.

A rendezvényen lehetőség lesz tojást festeni, nemezelni, gyertyát önteni vagy húsvéti kosarat fonni, amelybe később a csoki vagy festett tojások kerülhetnek - írta az MTI-hez eljuttatott közleményében az intézmény. A gyerekeket állatsimogatóval is várják, ahol megismerhetik a háztáji kis- és nagyállatokat. Azok a gyerekek pedig, akik az összes nyúlrejtekhelyet megtalálják, és begyűjtik a pecséteket, ajándékokat is kapnak. A húsvéti ünnepséget gyerekekből álló fúvószenekar nyitja meg, a nap végéig kitartó jó hangulatról pedig a Katáng zenekar koncertje, az Ákom-Bákom bábszínház előadása, valamint hagyományőrző néptáncbemutató és egy bűvészshow gondoskodik. Mindezek mellett persze lehetőség lesz kipróbálni a népszerű hajtányozást, a kerti vasutazást, a lóvasutat és a sínautót is, de nagy mozdonyon is lehet majd utazni.