A nemzetbiztonság javában tudhatta, hogy megfigyelik a magyar civileket

Hosszú cikkben számol be a brüsszeli Politico.eu a közelgő magyar választásról. A portál kitér arra, hogy Simicska Lajos, Orbán korábbi barátja hogyan próbálja korrupciós ügyek nyilvánosságra hozásával aláásni a Fidesz hatalmát. Majd ismerteti a kormánypárt válaszát: titkosszolgálati, akár illegális eszközökkel gyűjt információt civilekről, ugyanis az ellenük felépített kampánnyal kíván választásokat nyerni. A Politico forrásai szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal már január óta tudja, hogy akár illegális eszközökkel, külföldi titkosszolgálatokkal összejátszva kémkedhet magyar civilek után a kormány.

Legalább négy, a Fidesz által közellenségnek kikiáltott magyar civil szervezetet is megkerestek e-mailen és telefonon valójában nem is létező, külföldi cégek és magukat támogató üzletembernek kiadó személyek, ugyanazzal a fedőtörténettel. A megkeresett civil szervezeteknek - így a Nyílt Társadalom Alapítványnak, a berlini székhelyű Európai Szövetség a Szabadságjogokért-nak, a Helsinki Bizottságnak és Migration Aid-nek - azt ajánlották, hogy a képviselőik menjenek ki velük Bécsbe tárgyalni. Azt nem indokolták meg, hogy miért nem a magyar fővárosban akartak találkozni a magyar civilekkel.

A Migration Aid vezetője, Siewert András elfogadta a meghívást. Január elején kiutazott Bécsbe egy találkozóra. Siewert András lapunknak is elmondta: az első találkozó után számára nyilvánvaló volt, hogy ügynökökkel van dolga; elmondása szerint Bécsből hazaérve felvette a kapcsolatot az ilyen ügyekben illetékes magyar hatóságokkal. Azt, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal január óta tudott arról, hogy külföldi állampolgárok információt gyűjtenek magyar civilekről, a Politico számára is megerősítette egy, a nyomozásra rálátó forrásuk.

Az ismeretlenek és célpontjaik közti találkozók január és február között zajlottak, a New York-i Ritz Hotel és a bécsi Intercontinental Hotel mellett egy amszterdami helyszínen is. Ezek egymáshoz képest néhány napon belül történtek, értesült a portál a találkozókról tudomással bíró személyektől. A portálnak nyilatkozó szakértők szerint ehhez akár illegálisan is összejátszhat külföldi csoportokkal és titkosszolgálatokkal a Fidesz.

A januári után Siewert is vállalkozott még egy találkozóra, februárban. A második alkalom az őt megkereső személy cégével együtt eltűnt, az elhangzottakból összevágott részletek pedig a Magyar Időkben jelentek meg, Bayer Zsolt neve alatt. Hasonló Dénes Balázs, az Európai Szövetség a Szabadságjogokért nevű szervezet vezetőjének története. Titokban felvettek egy Dénessel folytatott beszélgetést, melyből egy részlet a Soros ellen uszító Jerusalem Postban jelent meg. Mint a Politico írja, ismeretlenek ugyan ezzel a módszerrel a Soros által támogatott Nemzetközi Reneszánsz Alapítványt is megkeresték.

A választási kampányból kiszivárogtatások küzdelme lett Orbán és Simicska között, írja a Politico. Szerintük a tét a kormánypártnak igen komoly: egy esetleges választási vereség után olyan nyomozások indulhatnak el, melyek eredményeképp Fideszes vezetők kerülnének börtönbe.

