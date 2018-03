Mintegy kétmilliárd forintból várhatóan 2019 végére valósulhat meg a fővárosi Blaha Lujza tér rekonstrukciója - ígéri Tarlós István főpolgármester, így a kampányidőszakban megismételve azt az információt, amit már tavaly júliusban közöltek.

Arról nem is beszélve, hogy a tér felújítása már a 2014-es választások előtt is szóba került, sőt látványtervek is készültek, azok már 2011-ben.