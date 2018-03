Ne csak csokiból legyen a húsvéti ajándék

Döbbenetes mennyiségű, egyes becslések szerint egy hétre elegendő kalóriamennyiséget és akár egy kiló cukrot is megesznek csokinyulak és -tojások formájában a gyerekek a húsvéti ünnepek alatt, majd a tavaszi szünet végére többnyire a teljes ajándékba kapott édességkészlet is elfogy.

Túlpörögnek

A hirtelen, nagy mennyiségben bevitt cukor hatására a gyerekek túlpöröghetnek, este nehezen alszanak el és az alvásuk is nyugtalanabb lehet. Egyáltalán nem teszünk tehát jót, ha túlzott mennyiségben ajándékozunk édességeket, majd hagyjuk őket korlátlan mennyiségben elfogyasztani. „Óhatatlan, hogy ebben az időszakban a családi összejöveteleken több az édesség, de nem is kell túl szigorú szabályokat bevezetni. Arra ügyeljünk, hogy ne a főétkezések helyett, hanem például tízóraira, uzsonnára, de leginkább ebéd után fogyasszák. A nap többi részében pedig lassú felszívódású, magas rosttartalmú ételekkel ellensúlyozzuk hirtelen vércukorszintemelő hatást. Teljes kiőrlésű kenyér, zabkása, köretként köles vagy zöldségek segíthetnek elkerülni a vércukorszint ingadozását” - mondta Rajcsik Enikő, a Budai Allergiaközpont dietetikusa.

Nem minden mentes cukormentes

Az allergénmentes édesség nem feltétlenül egészségesebb, mert nagy valószínűséggel cukrot tartalmaz. Tejmentes diéta esetén az étcsokoládé ugyan nem tiltólistás, de – mint mindig - el kell olvasni az összetevők listáját, és nem árt tudni: létezik cukorral és cukormentesen készült változata is.

Illusztráció: pexels.com

A gluténmentesség is könnyen becsapós lehet. „Sokan esnek abba a hibába, hogy a fogyás reményében gluténmentes termékeket választanak, ám az ilyen lisztek sokszor a magas keményítőtartalmuknál fogva hizlalóbbak, mint a normál fajták. A lisztérzékeny gyermek étkezése sem lesz egészségesebb csupán attól, mert kerülnie kell a glutént” - mondta Rajcsik Enikő.

Nyomokban tartalmazhat

Az ételallergia a gyerekeknél is különböző érzékenységi fokban jelentkezhet. A csokoládét előállító üzemekben a legtöbb esetben mogyoróval is dolgoznak, az édességek zömén a „nyomokban mogyorót is tartalmazhat” felirat látható. Sok tejallergiás ezeket sem bírja, így biztosra csak a gyártó által garantáltan mentes termékekkel lehet menni. Ezek beszerzése nem mindig egyszerű, sok termék csak speciális webáruházakban, diétás szaküzletben kapható. Jó megoldás, ha alternatív ötletekkel lepjük meg a gyereket; többféle édesség helyett csupán egy-két mentes terméket választunk, a húsvéti ajándékkosarat pedig apróbb játékokkal, például kisautókkal, nyomdakészlettel, matricákkal, ceruzával, színezővel töltjük meg – ajánlotta a dietetikus.