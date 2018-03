Juhász Péter: a sok ego miatt nyer majd a Fidesz

Somogyban jelenleg nem látszik esély az ellenzéki együttműködésre az áprilisi választásokon, ezért az Együtt jelenleg nem tervezi, hogy visszalépteti jelöltjeit – derült ki Juhász Péter, az Együtt elnökének szerdai, kaposvári sajtótájékoztatóján.

A párt délelőtt jelentette be, hogy a budapesti 12. választókerületben egyoldalúan visszaléptette jelöltjét a DK-s Hajdu László javára Juhász Péter ezzel kapcsolatban elmondta: hajlandóak lennének további visszalépésekre, de csak akkor, ha más ellenzéki pártok is hasonló gesztust gyakorolnak.

- Nem felénk, hanem a választók felé lenne erre szükség – magyarázta a pártelnök -, ha valóban az a célja a demokratikus ellenzéki pártoknak, hogy leváltsák a kormányt. Jelenleg azonban úgy tűnik, az MSZP és a DK felosztották egymás között az országot, s másokkal nem hajlandóak koordinációra. Ez óriási felelőtlenség, hiszen a saját szavazataik maximálása érdekében mandátumokat vesznek el az ellenzéktől.

Kerepesi Tibor, az Együtt kaposvári jelöltje hozzátette, úgy tűnik, Kaposvárt töredékszavazat-gyűjtőhelynek szánják az ellenzéki pártok, hiszen láthatóan nincs szándék a tárgyalásos megegyezésre, pedig a Fidesz-KDNP-s Gelencsér Attila támogatottsága nem olyan magas, hogy ne lenne verhető, s az közhangulat is arra utal a somogyi megyeszékhelyen, hogy az emberek változást szeretnének.

- Ha lenne engedély a budapesti pártközpontokból – jegyezte meg Kerepesi Tibor -, a helyi jelöltek két óra alatt megegyeznének a koordinációban.

Juhász Péter szerint nemcsak Kaposváron, de az országban máshol sem várható, hogy tárgyalások nélkül további, egyoldalú visszalépésekre kerüljön sor.

- Tudomásul kellene venni, hogy a választás nem piac, hogy alkudozni lehessen – mondta. – Mindenütt a legesélyesebb jelöltnek kellene indulnia a kormánypártokkal szemben, s vicc, hogy azért nyer majd sok helyen a Fidesz-KDNP embere, mert mindenki a saját egóját tartja a legfontosabbnak. Még arra is hajlandóak lennénk, hogy bizonyos kerületekben, ahol meg van a demokratikus ellenzéki összakarat, akár a jobbikos jelölt javára is visszalépünk. Csak lássunk végre gesztusokat mások részéről is!

Vas András