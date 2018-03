Gulácsi Péter: mindennél fontosabb a válogatott sikere

Két elveszített barátságos mérkőzéssel kezdte az évet a magyar labdarúgó-válogatott, amely a legutóbbi fiaskóval együtt egy éven belül a nyolcadik vereségét könyvelhette el.

Nem Gulácsi Péteren múlott.

A válogatottban Király Gábor visszavonulása óta elsőszámú kapusnak számító, címeres mezt mostanáig 16 alkalommal öltő játékos büntetőt hárított a skótok elleni, kedd esti találkozó 40. percében, végül azonban ez a bravúr is kevésnek bizonyult: a pénteki kudarc (Kazahsztán 3-2-es győzelme) után Georges Leekens szövetségi kapitány második magyarországi mérkőzésén is sikerélmény nélkül maradt az együttes, amely 1-0-ra kikapott Skóciától. Az utóbbi hetekben az Atlético Madirddal és az angol bajnok Chelsea-vel is hírbe hozott, jelenleg az RB Leipzig csapatát erősítő, a tekintélyes szaklap, a Kicker statisztikái alapján a német élvonalban posztja legjobbjának választott 27 éves kapuvédő nem kertelt, szerinte két kudarc után nehéz pozitívumokról beszélni.

"Hátulról felépítve még akadozik a játékunk, a legfontosabb azonban, hogy a védekezésünk mielőbb stabil legyen, hiszen abszolút elkerülhető gólokat kaptunk – magyarázta a lapunk kérdésére válaszoló Gulácsi. - A skótok ellen szerettük volna nullára lehozni a mérkőzést, sajnos azonban egy hiba miatt ez sem sikerült. Válogatott szinten csak akkor lehet esélyünk, ha a figyelmetlenségeket – amelyek abból is adódnak, hogy az ellenfél nyomás alá helyez minket – kizárjuk a játékunkból, hiszen látható, hogy a legapróbb kihagyást is azonnal megbüntetik a riválisok."

Tavaly március óta 11 mérkőzést játszott Magyarország, három győzelem mellett nyolc elveszített párharc szerepel a mérleg két oldalán. Gulácsi számára különösen szokatlan lehet az eredménytelenség, hiszen a kapus légiósként – a tavalyi ezüstérem után – ismételten a Bajnokok Ligája szereplést érő pozícióért küzd Németországban, ráadásul a lipcsei csapattal még versenyben van a negyeddöntőknél járó Európa-ligában is.

"Sokan kérdeznek erről a kettősségről, de ez számomra lényegtelen. Mindig nagyon szívesen jövök a válogatotthoz, hiszen nekem is az a legnagyobb célom, hogy a nemzeti csapattal is eredményes legyek. Ezt nem lehet megkérdőjelezni egyikünknél sem – jelentette ki érdeklődésünkre Gulácsi. - Számomra a válogatott színekben elért siker a klubszinten szerzett elismerések fölött áll. Bízom abban, hogy hamarosan feledtetni tudjuk a nehézségeket."

Az esztendőt két betlivel kezdő gárdának a javításra legközelebb júniusban lesz lehetősége. Akkor 6-án Fehéroroszország vendégeként, majd három nappal később a világbajnoki résztvevő Ausztráliát vendégül látva játszik felkészülési mérkőzést a nemzeti csapat.

Negatív rekord közelében A belga szakember előtt legutóbb Csank János debütált két vereséggel szövetségi kapitányként, 1996-ban a rossz kezdést újabb két kudarc követte.

Hatos Szabolcs