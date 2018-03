Vb 2018 - Álom maradt Doll gyermekkori vágya

Thomas Doll máig sajnálja, hogy játékosként nem szerepelhetett világbajnokságon, a címvédő utódok nyári riválisai közül pedig három nemzetet emelt ki.

Ami a legtöbb sportolónak az olimpia, az a labdarúgók számára a vb. Nem meglepő ez, hiszen kiemelt figyelem és "felhajtás" övezi a futballvilág globális seregszemléjét, ahol a futballisták többsége legalább egyszer szeretné megmutatni magát.

Forrás: Profimedia

"Na ez az, ami a karrieremből nagyon hiányzott – felelte határozottan az élvonalbeli bajnokságot vezető Ferencvárost 2013 decembere óta irányító szakember, amikor neki szegeztük a kérdést: sajnálja-e, hogy játékosként sosem adatott meg neki a világbajnoki szereplés? - Nagyon kevés hiányzott, hogy az NDK-val eljussunk az 1990-es, olaszországi vb-re, ám akkor végül Ausztria mehetett helyettünk, '94-ben pedig két hónappal a torna előtt elszakadt az Achilles-ínam, így nem tarthattam a csapattal az Egyesült Államokba. Pedig 1974-ben, amikor az NDK 1-0-ra legyőzte Nyugat-Németországot a vb-n, nyolcéves fejjel elhatároztam, hogy egyszer én is fogok világbajnokságon szerepelni... Sajnos nem jött össze" – emlékezett vissza a labdarúgóként többszörös kelet-német bajnok és kupagyőztes Doll, aki 1983 és 2001 között futballozott a Hansa Rostock, a Dynamo Berlin, majd a rendszerváltást követően két ciklus erejéig a Hamburg, illetve egy-egy periódusban a Lazio, a Frankfurt és a Bari színeiben is.

Doll már az újraegyesített Németország csapatának tagjaként lett Európa-bajnoki ezüstérmes 1992-ben, az Olaszországban 1990-ben szerzett vb-címnek viszont azért sem lehetett részese, mert az NSZK és az NDK egyesülésére már a vb után került sor. A története harmadik vb-aranyérmét éppen az új korszak hajnalán szerző Németország azóta egyszer, négy éve, Brazíliában ért fel a csúcsra, így adta magát a következő kérdés: egy német futballedző el tud-e képzelni más eredményt a 2018-as, oroszországi vb előtt, mint a címvédés?

Válogatott történet Thomas Doll az NDK válogatottjában 1986 és 1990 között 29 mérkőzésen szerepelt, 7 gólt szerzett. Németország színeiben 1991-1993-ig játszott, 18 találkozón lépett pályára, egyszer talált be. Legnagyobb sikere az 1992-es Eb-ezüst.

"Igen, de nem szívesen – vágta rá viccesen Doll. - Franciaország, Brazília és Spanyolország is nagyon erős lesz, de az újabb sikerhez az ellenfelek legyőzése mellett az is szükséges, hogy a klubszezon hajrájában senki ne sérüljön le, ne fáradjon ki túlságosan a válogatott játékosok közül. Egy hosszú szezon után bármi megtörténhet a világbajnokságon, így természetesen a szerencsére is szüksége lesz annak a csapatnak, amely a torna végéig versenyben szeretne maradni" – sorolta a siker lehetséges összetevőit a lapunknak nyilatkozó Thomas Doll.

A címvédő németek egyébként június 17-én kezdik meg szereplésüket az F-csoportban, ahol Mexikó, Svédország és Dél-Korea lesz az ellenfelük.

A német titok nyomában Németország a 2002-es, koreai-japán közös rendezésű vb-n ezüstérmesként végzett, azóta két bronz- és a legutóbbi aranyérem a mérleg, azaz az új évezredben a dobogónál sosem adták alább a németek. Mi lehet a sikerük titka? "Ismét egy nagyon erős generáció képviseli Németországot. Több játékosunk ifjúsági világbajnok volt, az akadémiák kiváló képzésének köszönhetően pedig a német futballisták nagyon korán megtanulták, miként lehet ellenállni a nyomásnak, így megfelelő mentalitással tudnak pályára lépni. Ez fontos, mint ahogy az is, hogy a fiatal játékosok a saját játékukkal kapcsolatban is kritikusak legyenek. Tulajdonképpen ez az, amit Magyarországon hiányolok az utánpótlás-játékosok körében" – reagált érdeklődésünkre Thomas Doll.

Hatos Szabolcs