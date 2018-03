Szénatomerőmű

Nem is tudom, övezhetné-e nagyobb dicsfény Mészáros Lőrincet: a nemzet gázszerelője pár perc alatt megmentette a Mátrai Erőművet úgy a környéket sanyargató némettől, mint a sunyi cseh veszedelemtől. De aztán ment is tovább, fáradhatatlanul, hisz oly sok megmenteni való akad széles e hazában.

A Nagy NER-Krónika valahogy ekképp tudósít: a Mátrai Erőművet a lelketlen németek hagyták ebek harmincadjára. Ahogy azt Orbán Viktor már 1998-ban megjósolta. Így hát Mészáros Lőrinc, pénzt-paripát nem kímélve, a cseh EPH oldalán megvette és megmentette az ország második legfontosabb áramtermelőjét. Ám kiderült, hogy a csehek is csak rombolnának: kirúgni, leépíteni, gyors nyereséget. A NER jótündére ismét elővette varázstárcáját, így némi baksissal a cseh lator is távozott a kapuk alól. Mindenki megnyugodhat, egykori Gagarinunk ismét „nemzeti” kézben, nem küldenek el senkit, jöhetnek a fejlesztések, vállvetve, arcukat a szebb, nemesebb, fényes jövőnek tartva.

Igazán nem akadékoskodnék, de az egység tényleg nincs túl jó passzban. Fűtőanyaga a lignit, a legrosszabb minőségű barnaszén, ami – a sok-sok szűrő ellenére – továbbra is szennyez. Pech, hogy az országnak csak eme tüzelőből van évszázadokra elegendő tartaléka. Visontán vagy húsz éve rendületlenül reménykednek új lignitblokkban, németek, magyarok egyaránt. A terveket eddig leginkább a mindenkori Orbán-kormányok söpörték le. Most pedig csatlakoztunk a párizsi klímaegyezményhez, ami szerintük a széntüzelés-mentes jövő melletti elköteleződést jelenti. Nem zárnám ki, hogy Mészáros Lőrinc így is kibrusztol magának egy új lignitblokkot, de ki tudja, hisz az erőmű immáron a NER kiszámíthatatlan, belterjes, organikus olvasztótégelyébe süllyedt. A „csehek” inkább talán egy józan, de legalábbis külső, hagyományos hangot, megegyezés-kényszert jelentettek volna. De a NER ilyen típusú együttműködést nem ismer: az minden pénzt megér, hogy a lapjaikba senki se lásson bele.

Világos, szép tervek. Kérdés, mi lesz, ha április 8-án borul minden.

Legfeljebb gyorsan átállnak papírtüzelésre.

Marnitz István