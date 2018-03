Orbán az EU-csúcson elért eredményeiről számolt be, a fáradtság jeleit magán viselve. Elmondta, hogy sikerült kiharcolnia: a menekült kvóta kérdése lekerült a napirendről, arról majd júniusban születik döntés. Megtudhattuk tőle azt is, hogy amíg ő lesz a miniszterelnök, nem fogják elözönleni a migránsok szeretett hazánkat, mert a kvóta bevezetését meg fogja akadályozni. Csak fáradságának tudható be mindez, hiszen a csúcson nem is volt szó a menekültek kvótájáról.

Molnár István