Saját egójuk fontosabb az összefogásnál

Nem tisztul a kép az ellenzéki térfélen bő egy héttel a választás előtt, néhány körzetben volt csak visszalépés az utóbbi napokban.

Az Együtt szerdán visszahívta jelöltjét a főváros 12. számú választókerületében a DK-s, MSZP-Párbeszéd támogatással bíró Hajdu László XVII. kerületi polgármester javára. Egy nappal korábban ezt tette a Momentum is: Galgóczi Pétert Pest megye 11-es körzetében léptették vissza szintén az MSZP-P/DK-s induló, Kücsön Sándor előnyére.

Az LMP pedig Zuglóban vonta vissza eddigi jelöltjét, igaz ők nem teljesen önszántukból. Barta János ugyanis a Civil Rádióban elismerte: a Fidesz is gyűjtött neki aláírásokat a kerületben. Szél Bernadett ezután gyorsan intézkedett, a párt miniszterelnök-jelöltje bejelentette, hogy felfüggesztik Barta párttagságát és megindítják a kizárási eljárást.

- A Fidesszel semmilyen együttműködés nem megengedhető. A kormánypárt számtalan helyen bizonyíthatóan visszaélt az állampolgárok személyes adataival, ehhez egy ellenzéki párt sem asszisztálhat, sőt ha bárki ilyet tapasztal, akkor feljelentést kell tenni. Mivel Barta János az elvárásoknak nem tett eleget, ezért a párt elnöksége nem tekinti az LMP hivatalos jelöltjének – közölte a miniszterelnök-jelölt.

Hiába a szimbolikus gesztusok, az országos megoldástól továbbra is távol van az ellenzéki oldal. Miután az LMP deklarálta, hogy befejezi a további tárgyalásokat, Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje egyeztetni hívta a Momentumot és az Együttet. Fekete-Győr Andrásék nem fogadták el az invitálást, Juhász Péterékkel viszont már túl is van az első tárgyalási körön Karácsony. A folytatás ugyanakkor homályos. Az Együttől megtudtuk, hogy a második találkozó hétfőn lett volna, de ezt a szocialisták lemondták és azóta sem tájékoztatták a pártot az esetleges következő időpontról. Túl sok idejük már nem is maradt erre, az Együttben legkésőbb jövő keddig várnak.

- Hajlandóak lennénk további visszalépésekre, de csak akkor, ha más ellenzéki pártok is hasonló gesztust gyakorolnak – ezt már Juhász Péter jelentette ki Kaposváron, ahol bejelentette, hogy Somogyban sem látszik esély az ellenzéki együttműködésre, ezért itt nem is tervezik a koordinálást. Kerepesi Tibor, a párt helyi jelöltje szerint pedig „ha lenne engedély a budapesti pártközpontokból, két óra alatt megegyeznénk egy-egy körzetben”.

- Tudomásul kellene venni, hogy a választás nem piac, hogy alkudozni lehessen – mondta Juhász, hozzátéve: vicc, hogy azért nyer majd sok helyen a Fidesz-KDNP embere, mert a másik oldalon mindenki a saját egóját tartja a legfontosabbnak. Még arra is hajlandóak lennénk, hogy bizonyos kerületekben, ahol összehozható a demokratikus ellenzéki összakarat, akár a jobbikos jelölt javára is visszalépünk. Csak lássunk végre gesztusokat mások részéről is - hangsúlyozta az Együtt elnöke.

Reménykedésre nincs oka, hiszen az LMP szóvivője lapunknak leszögezte: ők már mindent megpróbáltak, már csak azon dolgoznak, hogy minél többen menjenek el voksolni. Kanász-Nagy Máté arra a kérdésünkre, hogy mit mondanának egy szavazónak, aki kormányváltást akar, viszont a körzetében több, hasonló erejű ellenzéki jelölt is indul, azt mondta: természetesen, hogy voksoljon az LMP-re. A felvetésünkre, hogy rengeteg körzetben nem az LMP-s aspiráns a legesélyesebb, a szóvivő annyit mondott, bíznak a választók bölcsességében.

Ez azonban nem életbiztosítás. Virág Andrea a Republikon Intézet kutatója úgy látja, nem tudni például, hogy ahol az ellenzéki jelölt eséllyel győzhet, ott mennyire tudatosan szavaznak majd át erre az indulóra. Az is kérdéses a szakértő szerint, hogy a választók be tudják-e azonosítani, ki az esélyes jelölt, sokan ráadásul csak az utolsó pillanatban döntik majd el, valóban átszavaznak-e.

Közösen keresik az esélyeseket Megsokasodtak az elmúlt hetekben a legesélyesebb ellenzéki jelölteket bemutató oldalak. A Válasszunk 2018! (V18) csoport után, Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester is közzétette a saját listáját. Annak érdekében, hogy a két csoport megkönnyítse a listák áttekintését és a választók döntését április 8-án, a V18 listájában, a közös pontokat Márki-Zay Péter fényképével jelzi, míg a hódmezővásárhelyi polgármester a V18 logójával ugyanígy megjelöli a közösen legesélyesebbnek tartott ellenzéki jelölteket. A V18 szerint 25 olyan hely van az országban, ahol akkor is nyerhet az ellenzék, ha nem lesz együttműködés a pártok között. Ebből 24-ben Márki-Zay szerint is győzhet az ellenzék: így a Jobbik 10, az MSZP-Párbeszéd 8, a DK 4, független jelölt pedig 2 helyen hozhat mandátumot. További 21 olyan választókerület is van, ahol Márki-Zay talált esélyes ellenzéki jelöltet, a V18 viszont úgy számol, hogy a pártok megállapodására volna szükség, különben nem lesz elég ellenzéki szimpatizáns számára egyértelmű, hogy kire kellene szavaznia, ha a legerősebbet akarja segíteni.

Vas András, Zoltai Ákos