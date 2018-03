Böjti aszaltszilva és húsvéti kalács a Vörösmarty téren

Böjti aszaltszilvát, csorbát és szabolcsi böjti töltött káposztát is kóstolhatnak a Vörösmarty téren a Budapesti Tavasz Vásár látogatói - írja az MTI.

A nagyböjtre való tekintettel péntekre böjti aszaltszilvával, csorbával, szabolcsi böjti töltött káposztával készülnek a helyi szakácsok, szombattól pedig az ünnepkör hagyományos ételeit lehet kóstolni. Lesz például nyúl vadasan vagy számos sonkaféle, például levegőn érlelt füstölt és főtt sonkák, csülök, de bivalysonka is. A vásáron felállított látványpékségben sós és édes húsvéti kalács is szül majd - közölték a vásár szervezői. A helyszínen készült ételkülönlegességekből ingyenes kóstolóval vár mindenkit a színpad mellett található Delikát, ahol az adott heti tematika élelmiszereit árulják elvihető formában.

A tematikus gasztrohetekhez kapcsolódva április 25-ig minden szerda délután kulináris bemutatót is tartanak a vásár séfjei. A bárány hét alatt, április 3-8-ig a bárány- és birkaételeknek szentelnek nagyobb figyelmet, ekkor készül majd a helyszínen rozmaringos báránycsülök, roston sült bárányborda és egészben sült bárány is, a Delikátban pedig báránypástétomot és kapribogyóval készült friss juhtúrókrémet is árulnak majd házi cipóval. A vásárban válogatott alapanyagokból készült ételspecialitások, a régióra jellemző ételkülönlegességek, kézműves édességek, italok kóstolhatók, amelyek kiegészítik a hagyományos magyar vásári konyha választékát.