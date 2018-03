A fejlesztési miniszter után is vizsgálódik az OLAF

Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter egyes ügyletei ügyében is vizsgálódott az EU csalás elleni hivatala, az OLAF, írta meg a 24.hu. Az uniós nyomozók két éve tavasszal jelezték a magyar hatóságoknak, hogy súlyos pénzügyi szabálytalanságokra bukkantak három kisvárdai mikrovállalkozás infrastrukturális beruházásai körül. A magyar ügyészség erre nyomozásba is kezdett, az eljárás elrendeléséről szóló információ szerepel abban a listában, amelyet Polt Péter legfőbb ügyész a napokban küldött Ingeborg Gräßlének, az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsági elnökének, afféle megnyugtatásként, hogy Magyarországon komolyan veszik az uniós pénzek elköltésének ellenőrzését.

Az is kiderült a dokumentumból, hogy a költségvetési csalás gyanújával megkezdett vizsgálatot 2017 januárjában már le is fújták, noha az OLAF szerint a projektek célkitűzése nem valósult meg, a haszonélvező a kedvezményezett vállalkozások helyett Seszták Miklós cége volt, az ügyben az EU pénzügyi céljait sértő csalás történt,s 25,5 millió forintot vissza kell fizetni.

Seszták Miklós és barátai ügyeskedéséről korábban az Index írt: egy uniós pályázaton elindult három vállalkozás egyaránt 10-10 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert, majd mindhárom a miniszter ingatlanjában „vásárolt” magának helyiséget, valójában azonban egyikük sem költözött be. A három cég közül kettőt közvetlenül a pályázat beadási határideje előtt hoztak létre, az egyiket maga Seszták Miklós jegyeztette be a cégbíróságon, a másik alapító okiratát pedig a miniszter kisvárdai ügyvédtársa adta be, s egy ideig mindhárom cég tulajdonosi-irányítói posztját Seszták korábbi iskolatársa, Sándor Kornél látta el.

