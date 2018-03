Brexit-plakátot másol a kormány "Stop"-ja

Új migrációellenes plakátkampányt indított a magyar kormány, a poszterekhez pedig ugyanazt a fotót használták, mint amivel az EU-ellenes brit UKIP párt 2016-ban a Brexit mellett kampányolt. Egy különbséggel: a képről kiphotoshoppolták az egyetlen női arcot - írja az Euronews.

"Töréspont: az EU mindannyiunkat cserben hagyott" - hirdette az EU-ellenes brit párt a képpel 2016-ban. Már az UKIP is trükközött a fotóval: ők egy, az eredeti kép közepén látható, fehér férfit "radíroztak le", hogy azon csak "fekete" arcok legyenek láthatóak. A magyar kormány ezen a változtatáson túlmenően már csak a menetben haladó nőt tüntette el a fotóról, és egy óriási stoptáblát illesztett oda. A UKIP-poszter Nagy-Britanniában annak idején sok bírálatot kapott, és mint a The Guardian című brit napilap annak idején megírta, David Prentis, a Unison szakszervezet főtitkára feljelentést is tett miatta faji alapon szított, gyűlöletre uszítás címén.

Népszava fotó

A "hazai" egy kis civil kiegészítéssel...

A magyarországi plakát is élesen megosztotta a kommentelőket, sokan félelemkeltőnek és gyűlölködőnek nevezték. A Népszava fotósa által készített képeken az is látszik, hogy egy plakátra valaki egy kisebb papírt ragasztott, melyen a Magyar Büntető Törvénykönyv gyűlöletbeszéldről szőlő részlete olvasható: "Aki nagy nyilvánosság előtt (...) valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport, illetve annak tagja ellen (...) erőszakra vagy gyűlöletre buzdít, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."

Az eredeti fotót Jeff Mitchell, a Getty ügynökség fotóriportere készítette 2015-ben, a menekültválság csúcsán. A képen látható emberek egyébként Horvátországon át haladtak Szlovénia felé, a kép is a két ország határán készült róluk. A fotós annak idején úgy nyilatkozott: elég "szerencsétlen" egybeesés, hogy a UKIP pont ezt a képet választotta kampányához.