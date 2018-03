A víz nem csak belülről hasznos

Az emberi test 60 százaléka víz, és több életfunkció működéséhez szükséges, az elvesztett mennyiséget pótolni kell, ezért elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű – sem túl kevés, sem túl sok – folyadék, leginkább víz fogyasztása. A Step to Health összeállításából kiderül, vannak a víznek kevésbé ismert jótékony hatásai is.

Nem csak fogyasztva „fogyaszt”

A megfelelő folyadékfogyasztás segíti a zsírvesztést, a vízben végzett torna pedig hatékony testedzés.

Nyugtat és gyógyít

Évezredek óta tudott tény, hogy a folyó víz hangja remekül lazít, csökkenti a stressz szintjét, segíti a koncentrációt. Ez is a magyarázata, hogy őseink előszeretettel építettek szökőkutakat a házak közelébe, de akár belsejébe is. A sós víznek számos jótékony hatása van, ezért hidratáló és fertőtlenítő termékekben is használják. A termálvíz különböző természetes anyagokat tartalmaz, amelyek jótékonyan hatnak az emberi test működésére. A magas hőmérséklet megöli a vírusokat, javítja az oxigénellátást, segít a bőrnek. Fajtájától függően jót tehet reumatikus betegségek, anyagcsere problémák: köszvény, cukorbetegség, elhízás, kisebb légzési nehézségek, keringési zavarok, nőgyógyászati betegségek, valamint mozgásszervi problémák esetén, az izmoknak és az ízületeknek is.