Megvan a budapesti állatkert gorillabébijének neve

Mint megírtuk, az állatkert honlapján három név - Indigo, Ithemba és Ukusinda - közül lehetett kiválasztani a december 23-án született gorillagyerek nevét. Mivel a legtöbb szavazat az Indigóra érkezett, N’yaounda második, a Budapesti Állatkert ötödik gorillakölykét - akiről már azt is lehet tudni, hogy kisfiú - ezen a néven jegyzik be az állatkerti nyilvántartásokba, illetve a nemzetközi gorillatörzskönyvbe is.

Az indigo az egész világon elterjedt vándorszó, amelyet névként is szoktak használni. Eredetileg az indigófestékre, annak színére és az előállításának alapjául szolgáló növényre utal.