Karácsony: még a miniszterelnök sem kampányolhat óvodásokkal!

"Senki, még a miniszterelnök sem kampányolhat óvodásokkal!" - írja Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely. Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje arra reagált, hogy ma délután a Nemzeti Választási Bizottság elmarasztalta Orbán Viktor miniszterelnököt, amiért az elmúlt napokban több rendezvényen is gyerekek körében kampányolt azok szüleinek hozzájárulása nélkül.

Majd így folytatja:

"Senki, még a miniszterelnök sem kampányolhat óvodásokkal! Pár nappal ezelőtt Orbán Viktort én is feljelentettem. Most pedig a Választási Bizottság is kimondta, hogy jogellenes volt a Fidesz-vezér kampánya. Nem lehet felhasználni ártatlan arcokat, és nem lehet sem a gyerekeket, sem a nemzetet letérdepeltetni, éppen ezért április 8-án talpra állunk, és elküldjük ezt a rezsimet oda, ahová való: a történelem szemétdombjára."