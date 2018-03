Állatorvosi ló a dögkútban

Az ellenzéki önsorsrontás mintapéldája bontakozott ki azon a lakossági fórumon, amelyet az Új7 2019 Facebook-csoport hívott össze csütörtök estére az Erzsébetvárost és Terézvárost magában foglaló országgyűlési választókerület képviselőjelöltjei részvételével.

A fórum eleve féloldalasnak indult, hiszen Bajkai István fideszes jelölt (az Orbán család ügyvédje, aki most alpolgármester a kerületben) nem reagált a felkérésre, Stummer János, a jobbikos induló pedig elhárította a lehetőséget. Megjelent ugyanakkor a DK-s Oláh Lajos, a kerület jelenlegi képviselője, Bokros Lajos a MoMa nevében, Moldován László helyi LMP-s politikus, Soproni Tamás, a Momentum jelöltje és Döme Zsuzsanna, a Kétfarkúak indulója.

A "bemutatkozó" ötpercek aligha jelentettek bárkinek is meglepetést, hiszen eltérések legfeljebb ott mutatkoztak a célkitűzések között, hogy Bokros Lajos biztosította a jelenlévő nyugdíjasokat: járandóságuk emelésére csak a gazdaság helyrehozatala után lesz lehetőség, a Kétfarkúak aspiránsa viszont ígéretet tett, hogy győzelme esetén a Teréz és az Erzsébet utóneveket is fel fogja venni. Az alkotmányosság helyreállítása, a korrupció felszámolása, illetve az olyan pazarló és öncélú beruházások leállítása, mint a Liget-projekt vagy Paks2 minden politikus elképzelései között szerepelt. Igaz, miközben Bokros Lajos lényegében tüntetett azzal, hogy kizárólag országos léptékű programot hirdet, a helyben beágyazott jelöltek megengedtek maguknak olyan célul tűzött konkrétumokat, mint a dohányzásellenes törvény túlkapásainak korrigálása (Momentum) vagy a társasházi törvény módosítása (LMP).

A szervező civilek azonban nem hagyták ki a lehetőséget, hogy feltegyék a kérdést a pódiumon ülő jelölteknek: visszalépnének-e az esélyesebb induló javára. Ebben az ügyben egyedül a momentumos aspiráns mutatott együttműködési készséget. Akárcsak Bokros Lajos, úgy Moldován László is a leghatározottabban kijelentette, hogy semmiképp sem lép vissza, utóbbi ezt azzal indokolta, hogy mivel "nem teljes az ellenzéki összefogás, kormányváltásra amúgy sincsen esély".

Oláh Lajos - aki nem mellékesen arra is felhívta a figyelmet, hogy a Jobbikkal amúgy sem lenne üdvös összefogni - felajánlotta, hogy ő visszalép, ha egy közvélemény-kutatás más demokratikus ellenzéki jelöltet hoz ki esélyesebbnek.

Ezt természetesen tét nélkül tette, hiszen minden eddigi felmérés őt tartja Bajkai esélyes kihívójának. Ugyanakkor az is világos, hogy ha Bokros és/vagy Moldován is indul, az komoly lehetőség Bajkainak a választókerület megnyerésére.

Magyarán: ha jövő vasárnapig a demokratikus ellenzék nem jut megegyezésre, pont annyi esélyük lesz megtartani Oláh jelenlegi körzetét, mint a Kétfarkúaknak arra, hogy a programjukban szereplő, a földbe lefordítható, nappal parkolóhelyként, éjjel oxigéntermelő növényként funkcionáló fák a következő parlamenti ciklus idején benépesítsék Erzsébetváros és Terézváros utcáit.

N. Kósa Judit