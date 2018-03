Ismét meghalt egy asszony ellátatlanság miatt a Honvéd sürgősségijén

Egy háziorvos szerint a Honvéd Kórház ellátóhelye mára amolyan no go zonává vált, ahova belépve nem biztosítanak a törvények védelmet, kiszolgáltatott, megfélemlített betegek várakoznak, remélve sorsuk jobbra fordulását.

Februárban ismét meghalt egy ellátatlan asszony a Honvéd Kórház sürgősségi osztályán. A háziorvosa azonban hiába kérte betege a kórházi dokumentumait, illetve az ügyben vizsgálatot, a Honvédkórház megtagadta az iratokba való betekintést. Dr. Mateisz Erzsébet háziorvos az üggyel kapcsolatos levelezését a közösségi portálon is nyilvánossá tette. Az esetről az RTL híradója is beszámolt.

Az idős asszonyt február közepén vérmérgezés gyanújával utalt be a Honvédkórház sürgősségi osztályára a háziorvosa. A sürgősségi osztályra megérkezve még a beteg éber volt, lehetett vele beszélni. A rosszul lévő beteget nem vizsgálták meg, sem vérnyomás vagy pulzus mérés, sem laborvizsgálat nem történt. Ennek ellenére az akkor őt ellátó Dr. Zacher Gábor leírta, hogy „Jelen állapot nem sürgősségi ellátás kereteibe tartozik, SBO-ra való beutalása szakmaiatlan. Emittáljuk.” A beteget hazavitették, ahol nem tudták itatni, etetni, aluszékonnyá vált. Másnap férje többször telefonált az ügyeletnek, és a rendelőnek, hogy feleségét nem tudja felébreszteni, de fél mentőt hívni, mert esetleg kifizettetik vele. Végül az ügyelet tanácsára hívta a mentőket, akik ellátták az eszméletlen beteget, és visszaszállították a sürgősségi osztályra. Itt derült ki, hogy szeptikus állapota visszafordíthatatlanná vált, és ahol ezután az intenzív kezelés ellenére elhalálozott.

Háziorvosa dr. Mateisz Erzsébet az ügy kivizsgálását kérte a Honvéd kórháztól, mivel úgy vélte, betege orvosi „nemtörődömség” áldozata lett. A doktornő hiába érvelt azzal, hogy az ambuláns lap is bizonyítja: nem vették figyelembe a beutaló orvos diagnózisát, nem végezték el a szükséges vizsgálatokat, nem látták el az esetet, nem megalapozottan állapították meg a beutalás indokolatlanságát. A kórház a vizsgálatot elutasította.

A háziorvos elkeseredésében arra kérte az önkormányzatot, hogy a körzetét sorolják egy másik sürgősségi ellátóhelyhez, elutasították. Az orvosnő azzal érvelt, hogy a Honvéd Kórház ellátóhelye mára amolyan no go zonává vált, „ahova belépve nem biztosítanak a törvények védelmet, kiszolgáltatott, megfélemlített betegek várakoznak, remélve sorsuk jobbra fordulását. De, amíg az SBO vezetőjének, és az orvosigazgatónak nem az emberek élete, egészségük javítása az elsődleges, addig nem tudom a betegeimet beküldeni, ez egyszerűen ellentétes az orvosi eskümmel” - írta a Honvéd kórház orvos igazgatójához címzett levelében. Hozzátette: „ezt a közönyt, a tanult tehetetlenséget, bárminek is nevezzem nem tudom elfogadni, és csak remélni tudom, hogy a nyilvánosság ereje segít majd abban, hogy az esetet és minden hasonló ügyet kivizsgáljanak, és tegyenek meg mindent a feltárt problémák orvoslására, hogy a későbbiekben megfelelő ellátás reményében, félelem nélkül mehessenek a betegek a sürgősségire, és mi orvoskollégák nyugodt szívvel utalhassuk be a ránk bízott rászorulókat.”

