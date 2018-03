Letépett fül és tömeges megfigyelés - Orbán nagypénteki viziója

Orbán gyakorlatilag tömeges megfigyeléssel hencegett, és migránsriadót fújt Nagypénteken, de azért jobban lekerekítette mondatait, mint szokta - nem az ünnep, hanem a pénz miatt.

Jelentős dilemma: meddig tájékoztatás és mikortól bűnrészesség egy ártó gondolat terjesztése: továbbadni, sőt újra és újra idézni Magyarország miniszterelnökét (ahogy ezt a Népszava is teszi). A miniszterelnök ugyanis nemzeti ünnepen és gyásznapon (Nagypénteken Krisztus megfeszítésére emlékszik a keresztény világ) egyaránt fenyegetőzik. "Szelíd és derűs emberek vagyunk, de sem nem vakok, sem nem balekok. A választás után természetesen elégtételt fogunk venni erkölcsi, politikai és jogi elégtételt! - kiáltotta ezt Orbán Viktor március 15-én, a közeli hallgatósága körében viharos tetszést aratva. Most pedig frusztráló és akadékoskodó kérdések nélkül a Magyar Rádióban dicsekedett el egy kvázi tömeges megfigyeléssel.

- A Soros zsoldoshadsereg tisztjeitől tudható, hogy itthon kétezren dolgoznak Magyarország bevándorlóországgá alakítása érdekében, a kormány névre szólóan ismeri és figyeli ezeket az embereket.

Feljelentést tesz az Együtt Feljelentést tesz az Együtt Orbán Viktor "zsoldoslistája" miatt - írta a 444.hu. A párt szerint a listázás és adatgyűjtés kimeríti a különleges személyes adattal való visszaélést és a jogosulatlan tiltott információgyűjtést. Szigetvári Viktor elnök közleményében azt írta: a "hazugságokkal támadott civilek a magyar állam helyett végeznek támogató munkát, ezzel segítve a kiszolgáltatottakat, a kisebbségeket. Egy jó államnak hálásnak kellene lennie ezért, támogatnia kellene ezt a munkát, de Orbán Viktor inkább őrült hazugságaiba burkolva kelt gyűlöletet ártatlan emberek ellen."

- A választások után vagy nemzeti kormány lesz, és Magyarország magyar ország marad, vagy egy internacionalista kormány, amelyet alapvetően Soros György állít majd fel, és akkor Magyarország bevándorlóországgá válik.

Így hangzott Orbűn rádióüzenetének két alapvetése. Az amerikai üzletember mellett persze feltűnt a másik mumus is, nevezetesen az EU. "Idén tízezer menekültet kéne befogadnunk, de kormányunk azon van, hogy a júniusi uniós csúcson blokkolja a jelenleg terv szintjén létező ideát" - győzködött mindenkit Orbán, hogy Brüsszel bizony bevándorlóországot akar csinálni Magyarországból. Azért érdemes egy árnyalatra odafigyelni. A miniszterelnök eddig konkrétumokról beszélt, most viszont csak tervet és ideát emleget. Nem véletlenül: épp most tervezik az EU új, hétéves költségvetését, és a francia és német vélemény, miszerint az a tagállam részesülhessen a közösség pénzéből (ez a tétel évi 2 ezer milliárd forint),amelyik tiszteletben tartja az EU alapértékeit, például a szolidaritást. Így Orbán azzal próbálta hitelesíteni az EU-s harcot, hogy élénk képekkel ecsetelte a küzdelmet: "letépik az ember fülét, lerágják a húst a csontjairól, de azért ennek is megvan a maga szépsége".

Mindenesetre a miniszterelnök szerint ha az EU győz, Nyugat-Európában a fiataloknak egy olyan életre kell felkészülniük, amelynek során még látni fogják, amikor elveszítik a keresztény Európát, és a saját világukban kisebbségbe kerülnek