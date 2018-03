Így fest Orbán legyőzésének matematikai modellje

Matematikai modellel számolt utána egy közgazdász, Zsoldos István, hogy milyen esélyei vannak az ellenzéknek április 8-án. Ha a fideszesek száma a szokásos 2 millió körül lesz, és az ellenzéki koordináció kudarcba fullad, a taktikusan szavazó ellenzéki választók még mindig megfordíthatják a választás kimenetelét - derül ki a 444.hu cikkéből.

Ha azt gondoljuk, hogy most is igaz lesz az a hüvelykujjszabály, hogy a Fidesz-KDNP-nek általában van kb. 2,2 millió szavazata, akkor 70 százalék körüli részvételi aránnyal kis esély van arra, hogy a Fidesz-KDNP ne tudjon egyedül kormányt alakítani, és 60 százalék körüli részvétellel jó eséllyel meglesz a kétharmados többsége is.

Ettől valószínűleg csak akkor lehet eltérés, ha vagy a pártoknak vagy a szavazóknak sikerül véghezvinni a koordinációt, vagy ha a hangulat a szavazáskor sokkal inkább kormányváltó, mint amilyennek most tűnik a közvélemény-kutatások alapján. Egy optimális, teljes és önzetlen - vagyis a gyakorlatban szinte lehetetlen - visszalépési stratégiával az ellenzéki pártok 2014-ben akár többséget is szerezhettek volna a parlamentben, és ez akár ma is így lehet.

Visszalépések nélkül is van esély a Fidesz ellen, a választók spontán átszavazásával a legesélyesebb ellenzéki jelöltre. Ha az ellenzéki szavazók 30 százaléka átszavaz, akkor a Fidesz 68 százalékos részvétel mellett már nem feltétlenül lenne többségben a parlamentben. Ha a választók 20 százaléka szavaz át a legesélyesebbre, akkor 71 százalékos részvétel kell ugyanehhez, és 10 százalékos átszavazási kedvvel 73 százalékos részvétel felett bukhat a Fidesz, derül ki Zsoldos István közgazdász számításaiból.

