Kampány a józan húsvétért

Tízből egy halálos közúti balesetet ittas járművezetők okoznak. A statisztikák szerint húsvétkor különösen nagy a kockázat – a tragédiák megelőzésére most kampány indul.

Bár az ittasan okozott személyi sérüléses balesetek száma évek óta csökken, a 2016-ban történt 16,6 ezer balesetből még mindig közel 1600 esetben játszott szerepet az alkohol. Ez a szám 2017-re szerencsére 1400-ra esett vissza. A statisztikák szerint az ittasan okozott balesetek mintegy 55-60 százalékáért a személygépkocsival közlekedők a felelősek. Az ittas vezetéssel összefüggésbe hozható esetek közül 2016-ban 866 a személygépkocsik sofőrjeinek hibájából következett be. Az általuk okozott karambolok egyedül 2016-ban 38 halálos áldozatot követeltek.

Kevesen vannak tisztában vele, hogy 0,2-0,3 ezrelék véralkohol értéknél – amit körülbelül egy korsó sör elfogyasztása eredményez – 3-szorosára, 1,2 ezrelékes véralkohol értéknél 10-szeresére, 2,0 ezrelékes értéknél pedig csaknem 90-szeresére emelkedik a baleseti kockázat a szeszes italt nem fogyasztó járművezetőhöz képest.

Az ittas vezetés szempontjából a húsvét különösen súlyos kihívást jelent. A tragédiákat közös kampánnyal igyekszik megelőzni az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottsága és a Heineken: a Facebookra feltöltött abszurd videókban (https://www.facebook.com/heinekenhungaria/videos/1137515023056197/ ) az egy-egy rendezvényre, klubba, vagy ünneplő baráti társaságba autóval érkezőket próbálja a humorista Tóth Edu rávenni arra, hogy igyanak meg vele legalább egy pohárral. A kezdeményezés arra igyekszik felhívni a figyelmet, hogy néhány pohárnyi alkoholos ital elfogyasztása után autóba ülni már nem egyszerű szabálysértés: bűncselekménynek számít, még akkor is, ha az ittas vezetők nem okoznak balesetet, csak egy rutinszerű rendőri igazoltatáson akadnak fenn. A kampány azoknak is kínál megoldást, akik nem tudtak választani az ital és a vezetés között: az ingyenesen letölthető SofőrHívó mobilalkalmazással (http://soforhivo.hu) mobilalkalmazással közel kéttucatnyi sofőrszolgálat valós idejű ajánlatából választhatnak, pár kattintással megrendelve a sofőrt, aki őket és az autójukat is biztonságban hazajuttatja.