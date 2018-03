Magyar tudósok a világ minden tájáról Fehérvárcsurgón

Magyar tudományos gondolatok, találmányok, műszaki fejlesztések felkarolásáról tanácskoztak magyarországi és külföldön dolgozó magyar tudósok március 27. és 29 között a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyban - közölték a konferencia szervezői pénteken az MTI-vel.

A Valor Hungariae Zrt. által rendezett tudományos konferencia mintegy húsz résztvevője között volt villamosmérnök, fizikus, neurológus, evolúciós pszichológiával foglalkozó szakember, biotechnológus, kultúrantropológus, legtöbben Amerikából és Németországból érkeztek.

A tanácskozáson megvitatták, milyen feltételekre és segítségre lenne szüksége a magyar tudományos életnek ahhoz, hogy potenciálját, tartalékait minél optimálisabb módon működővé tehesse, a tudományos eredményeket a nemzet és az emberiség szolgálatába állítva.

"Nagy számban dolgoznak kiváló magyar elmék a határokon kívül. Megpróbáljuk őket egyazon áramkörbe összekapcsolni, egymással is, meg az anyaországgal is. Ez az együttműködés minden bizonnyal jelentős tudományos haszonnal fog járni" - hangoztatta Szőts Géza, Valor Hungariae Zrt. elnöke hozzátéve, hogy a tanácskozás ideje alatt már el is indultak közös projektek, tervezgetések, kutatások.

Kásler Miklós, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója elmondta, hogy "ami szakterületünket illeti, máris megállapodtunk egy kiváló müncheni kutatócsoporttal, egy olyan szűrési módszer kifejlesztésében, amely olyan daganat lokalizációk szűrésére alkalmas, ami eddig nem volt lehetséges."