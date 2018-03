A DK bepereli a TV2-t, illetve a "Tények nevű álhíradót"

Bepereljük a TV2-t - Czeglédy a kormánypárti sajtótól szokta hozni a pénzt, kártérítés formájában, írja közleményében a Demokratikus Koalíció.

Most éppen azt találta ki a TV2 Tények nevű álhíradója, hogy “Cipősdobozban hordta a tízmilliókat Czeglédy Csaba Gyurcsánynak". A hazugságot a teljes jobboldali propagandasajtó átvette a Origótól a Magyar Időkön át a Lokálig. A Demokratikus Koalíció beperli a TV2-t, és az összes propagandamédiumot, amely közölte a hazugságot! A DK emlékeztet: Czeglédy Csaba ügyvédként inkább a folyamatosan hazudozó kormánypárti sajtótól szokta hozni a pénzt, hiszen tucatjával nyeri a pereket a DK-nak és Gyurcsány Ferencnek a Habony-művek ellen. Most is pontosan ez fog történni - írják a dokumentumban.