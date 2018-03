Orbán Viktor félelme a választók kurázsijától

Noha egyes közvéleménykutatók szerint a Fidesz előnye miatt lefutottnak tekinthető a közelgő magyarországi választás, van egy tényező, amely veszélyezteti Orbán Viktor kormányfő győzelmét - írja a Die Welt.

A hódmezővásárhelyi polgármester-választást felidézve a cikkíró kifejti: a Fidesz vereségének oka az volt, hogy nagymértékben emelkedett a részvételi arány, és az ellenzéki pártok megegyeztek abban, hogy mind ugyanazt a független jelöltet támogatják. Így most elkezdődött a "lázas számolgatás", a Jobbik a részvételi arányt tekintve a "mágikus 70 százalékról" beszél, a Fidesznél pedig azt hallani, hogy 60 százalék alatti részvételi arányig minden rendben lesz.

A Die Welt szerzője arról is ír, hogy a Fidesz a biztos választók több mint 50 százalékának támogatására számíthat, a baloldalt és a liberálisokat pedig az is gyengíti, hogy ugyanannak a választói rétegnek a megnyerésére törekednek. Orbánék azonban mégsem lehetnek biztosak a dolgukban, mert támogatottságát általában felülmérik a közvélemény-kutatásokban, de van egy ennél jóval fontosabb elem is, mégpedig az, hogy miként alakulnak az eredmények az egyéni választókerületekben. Boris Kálnoky, arra is felhívta a figyelmet, hogy a miniszterelnök hatalmának végét jelentheti, ha 40 egyéni mandátumot az ellenzék szerez meg.

Ha Orbán Viktor jóslatának megfelelően valamennyi egyéni választókerületben lesz ellenzéki együttműködés, akkor "a magyarországi választás sokkal izgalmasabb lesz, mint amennyire a közvélemény-kutatások most sejteni engedik", és "minden a választási részvételi arányt mutató mágikus számon áll vagy bukik" majd - írja a Die Welt cikkírója (forrás: MTI)