Tüntetőkre lőttek, 500 sérült (videó)

Égtek a gumiabroncsok, repültek a Molotov-koktélok, több száz ember megpróbált áttörni az izraeli határon Gázánál - a zsidó állam hadserege ezt nem engedte, az incidens mérlege: 7 halott és több száz sebesült.

Heten meghaltak és közel 500-an megsérültek, mikor pénteken tüntetőkre lőtt az izraeli hadsereg. A tüntetők köveket és Molotov-koktélokat hajítottak a katonák felé és megkísérelték átlépni Izrael határát. Válaszul gumilövedékek mellett éles lőszert is használtak a tömeg feltartóztatására a hatóságok - írja a Times of Israel.

Az IDF (az izraeli hadsereg) nem erősítette meg a gázai egészségügyi minisztérium értesüléseit a halottak számáról. A gázai hatóságok szerint a legtöbb sérülést gumilövedékek okozták. Az IDF azt elismerte, hogy a "felbújtókra" rálőttek a katonák. A hadsereg szerint több tüntető autógumikat gyújtott fel, illetve köveket és Molotov-koktélokat dobált a határ túloldalán álló katonák felé. Az IDF kijelentette, megvédik "Izrael szuverenitását", és nem engednek egy tüntetőt sem átlépni a határkerítésen. Közleményükben állították, a Hámász szándékosan sodor veszélybe civileket, például egy hét éves kislányt is a tűzvonalba küldtek. Szerencsére a katonák időben észrevették, és őt nem lőtték le.

A tüntetés reggelén egy izraeli harckocsi megölt egy palesztin férfit a gázai övezet déli részén, Khan Younis mellett. Az áldozat egy farmer a gázai hatóságok szerint, aki földjén dolgozott; az izraeli hírek alapján viszont robbanó szerkezetet helyezett el a határkerítésnél. Az incidens ellenére a szervezők azt állították, hogy a pénteki rendezvény békés lesz. Azért megelőzésképpen az IDF szórólapokkal figyelmeztette a tüntetőket, hogy maradjanak távol a határtól, illetve gyalogsági zászlóaljak és 100 mesterlövész kivezénylésével készült a tüntetésre. A történtekért a Hamaszt teszik felelőssé.

A March of Return, azaz a Visszatérés menete (bár a march szó márciust is jelent) nevű tüntetésen az IDF szerint 17 ezren vehettek részt. Több helyszínen is tüntettek párhuzamosan, a korábban említett Khan Younison kívül megmozdulások voltak Rafah, el-Bureij, Jabalya településeknél, és Gáza városában is.

1976. március 30-án 6 fegyvertelen palesztin halt meg, mikor egy, a földek kisajátítása ellen szervezett tüntetésen az izraeli hatóságok a tömegbe lőttek. Az eseményről minden év március 30-án megemlékeznek - ez a Land Day -, a mostani tüntetés is ezért esett erre a napra. A tüntetők közül sokan Izrael megalakulásakor kényszerültek elhagyni az ország területét, sokan pedig az elmenekültek leszármazottai. Azt követelték, hogy visszatérhessenek az egykori palesztin földekre.