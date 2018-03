Idén leginkább kampányt tojt a nyuszi. A gyerekeknek mellé csokit, de azért kampányt is. Most a nyúlnak ilyen kedve van, nincs mit tenni. Az már meg se kottyan egy gyakorlott ovisnak, hogy időnként beugrik hozzájuk egy-egy miniszter, akár a kormányfő is, és roppant hercig módon mosolyog a rémült óvónénikre. Ha minisztert tojt a nyuszi, hát minisztert tojt.

Az élet nem állhat csupa léha játszadozásból hat éven alul sem. Az egyik online lap olvasója megírta, milyen locsolóverset hozott haza az oviból a gyerek: „Zöld erdőben jártam, Orbán Viktort láttam, azt súgta a fülembe, szavazzál a Fideszre!” Ez se rossz, de nekem azért jobban tetszett a piliscsabai óvodások szavalókórusa az új intézmény kampányavatásán, amit Rétvári Bence és a helyi képviselő celebrált: „A szívünkben hála vagyon, a szemünkben szeretet. Felépült az új óvodánk, örüljetek, gyerekek!”

Egy új óvoda egyébként tényleg komoly dolog, akár több kormánytag is elférhetett volna. Hollik István viszont egymaga vállalta egy új játszótéri hinta felavatásának nehéz feladatát. És megoldotta! Bár volt egy kis hiányérzetem: gyerekek voltak ugyan, de sehol nem láttam átvágható nemzetiszínű szalagot. Még a végén újra fel kell avatni.

A többszöri avatásról jut eszembe a Várkert Bazár. Gazdag húsvéti programkínálatuk van, a kicsiknek „A Nap és a Hold elrablása” című előadásukat ajánlom, gólyalábon járó színészekkel. Hadd szokjon hozzá időben a kiskorú állampolgár, hogy akik magasan állnak, akár a napot és a holdat is lelophatják az égről. Később nem lesz akkora sokk neki.

És nekünk, felnőtteknek mennyi mindent tojt a nyuszi! Főleg információkat, érett korban az a leghasznosabb. Megtudtunk számos részletet arról, hogyan fogja tökélyre vinni nemzetpusztító tevékenységét az új kormány, ha ne adj’ isten az ellenzék nyer. Elég strapásnak ígérkezik, ha mindent meg akarnak tenni, amit ma a kormánypártok elvárnak tőlük. Már látom, hiába mentem nyugdíjba, nekem is muszáj lesz besegítenem, annyi a feladat. A drótvágóval nem ügyetlenkednék , úgy látom a plakátokon, arra vannak elegen. Az egyik plakát szerint egy böhöm nagy szerszámmal jogász létére még Magyar György is beszáll a kerítésbontásba, ezt azért nem gondoltam volna.

Mi lenne, ha én meg magamra vállalnám pl. „a nők és férfiak egymásra uszítását”, ami a Magyar Idők szerint az új kormány alapvető céljai közé tartozik, „a társadalmi béke és szolidaritás maradékának felszámolása” érdekében? Olyan sok maradéka már nemigen lehet a társadalmi békének, hogy ne bírjak elbánni vele. Bár a nők és férfiak egymás ellen uszítása nem olyan könnyű, mindig vannak köztük, akik hajlamosak a különbékére egy kis etyepetye kedvéért.

Talán inkább az agysorvadást vállalom. Azt Kövér László interjújából tudtuk meg (G. Fodor volt a kérdező, micsoda álompár!), hogy a Fidesz ellenfelei „a 68-as, agysorvadást okozó vírussal” vannak fertőzve, el lehet képzelni, hogyan kormányoznának a sorvadt agyukkal. Az ugyan egy kicsit elbizonytalanított, hogy „a jobboldal a normalitás világa, a baloldal meg az aberrációé”, mert nem tudom, nem vagyok-e túl öreg az aberrációhoz. Pedig kormányváltás után ez kötelező lesz, G. Fodor egyenesen az „Aberráltak Pártjának” nevezi a baloldalt. Újabb probléma: nem biztos, hogy tudok „finnyogni”, főleg, hogy nem igazán vagyok vele tisztában, mi az. Márpedig a házelnök tanítása szerint az Aberrált Pártban „életunt, és magukat otthon sehol sem érző, finnyogó emberek” vannak.

A pártviszonyokat amúgyis teljesen át kell majd alakítani. Németh Szilárd egy fórumán megjövendölte, hogy a Párbeszédet átkeresztelik „Párbeszéd Sorossal” névre. A kormánylap szerint az az első, hogy betiltanák a Fideszt, sőt a jobboldali sajtót is. Afelől sajnos bizonytalanságban hagytak, hogy maradna-e a KDNP, és külön Semjén Zsolt. De enélkül is lesz dolog elég, mert ugye a legfontosabb a tömeges betelepítés, különben hogy tennénk tönkre nemzeti keresztény kultúránkat! Itt viszont annyi ellentmondó információt tojt a nyuszi, hogy egészen meg vagyok zavarodva. Az M1 szerint Vágó Gábor Karácsony megbízásából 150.000 üres lakásra vetné ki a hálóját. Mások úgy vélik, az önkormányzati és állami lakásokban cserélik bevándorlókra a keresztény bérlőket. (Nem tudni, a zsidók maradhatnak-e.) A hintaavatástól megihletődött Hollik szerint ez csak az első lépés, utána az új hatalom elvenné a magánlakásokat is. Orbán viszont Nagykanizsán a kaszárnyákat nevezte meg migráns-szállásnak, Fonyódon az üdülőket, Németh Szilárd ellenben Angyalföldön a templomokat. Azért ezt lassan el kéne dönteni, nem?

Pláne, hogy közben a betelepítettek ellátása kedvéért a nyugdíjakat el kell felezni, és mint az államtitkár asszony mondja: minden családtámogatást megvonni, a rezsit megemelni, miniszterelnök úr szíves közlése szerint a vállalkozókat elszegényíteni. És amire sosem gondoltam volna: miközben az ország az USA egy tartományává válik (ld. Magyar Idők), az új kormány a teljes vízkészletünket is átadja, külföldi spekulánsoknak!

Jesszus, lehet, hogy idén húsvétkor volt utoljára locsolás?

Lendvai Ildikó