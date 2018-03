Már a Fidesz sem kalkulál 2,2 millió fix szavazóval: ha az ellenzék jól mozgósít, megszorongatható a kormánypárt.

A kormánypárt megszorongatásához szükséges választási részvételi arányt meghatározni próbáló becslésekben – legutóbb Zsoldos István közgazdásznak a 444.hu-n közölt számításaiban – rendre 2,2 milliósnak veszik a Fidesz szavazótáborát, és ehhez a tömeghez képest határozzák meg (általában 73-75 százalékban) a kritikus részvételi küszöböt. A 2,2 milliós szám ugyanakkor azokból a publikus mérésekből származik, amelyek a készítők álláspontja szerint is felülmérik a Fideszt. Illetve létezik még egy – szintén nagyon nehezen ellenőrizhető – támpont is: a kormány saját elmondása alapján 2,3 milliónyian küldték vissza a legutóbbi sorosozós „nemzeti konzultáció" kérdőíveit (fontos azonban megjegyezni, hogy az irányított kérdésekre nem mindegyik adott a kormányzat elvárásai szerint válaszokat).

A Népszava kormányközeli forrásokból származó információi szerint ugyanakkor már maga a Fidesz sem számol 2,2 millió szavazóval: a saját, nem publikált eredményű méréseik szerint 1,8-1,9 milliósra tehető a szavazótáboruk. Ami pedig a trendeket illeti, nem csak a tábor mérete csökken, hanem az érintettek körében tapasztalható szavazási hajlandóság is. Ezt az információt támasztja alá a kormányzati kampány alakulása is. Egy stabilan 2,2 milliós szavazótábor biztos és kényelmes győzelmet garantálna, ami egy nyugodt, pozitív, az eredményekre építő kommunikációt indokolna. Ehelyett azonban a kormány (és főleg a miniszterelnök) félelemkeltő, feszültségnövelő kampányt folytat, amelynek legfőbb célja, hogy megállítsa a tábor zsugorodását, illetve a kabinet mellett a botrányok ellenére kitartó választókat rábírja a szavazásra.

– A részvétel kulcsfontosságú, ha jelentősen többen mennek el szavazni, mint négy éve, akkor a Fidesznek van félnivalója. A Fidesz tábor alulról-felülről zártnak tűnik egy ideje, tehát bizonyos szint alá nem csökken, de bővülni sem igazán tud már, ráadásul a kormányváltást akarók / ellenzékiek táborának nagyobb tartaléka van azok között, akik nem biztosan mennek el - a mozgósítás ezért nagyon fontos lesz – fogalmazott a Népszavának Reiner Roland. Az Integrity Lab elemzője hangsúlyozta: a magas részvétel mindenféle koordinációtól függetlenül, csak a listás szavazatok miatt is gyengíti a Fideszt, nagyjából +1 százalékpontnyi részvétel -1 listás mandátum a mostani kormánypártnak.

Miközben az ellenzéki pártok között továbbra is nagyon lassan csordogálnak az egyeztetések, Márki-Zay Péter, független hódmezővásárhelyi polgármester továbbra is a taktikai szavazásra biztat. A napokban ezért 33 új nevet tett közzé a rendszervaltas2018.hu-n megjelent listáján. Így már 86 egyéni választókerületben tesz ajánlást a legesélyesebb ellenzéki jelöltre.

Reiner Roland arra a kérdésünkre, hogy működhet-e a taktikai voksolás abban az esetben is, ha a pártok nem egyeznek meg visszalépésekről, azt mondta: négy éve is voltak olyan körzetek, ahol ez megtörtént, tehát valaki listán leszavazott az egyik pártra, de egyéniben egy másik jelöltet támogatott. – Az biztos, hogy a spontán átszavazás (taktikai szavazás) kevesebb hatást ér el, mint ha a pártok ezt kommunikálnák a szavazóiknak vagy ha egyenesen vissza is lépnének – mondta a szakértő, hozzátéve: két típusú helyen lesz magasabb spontán átszavazás. Egyrészt a fővárosban, és néhány megyei jogú városban, ahol a szavazók ugyanott élnek - tehát nem szétszabdalt, sok településből álló EVK-, így a jelölt mindenki számára csaknem egyformán ismert, a szavazók nagyobb része tájékozott politikailag, ráadásul itt élnek olyanok is, akik még a 2002-2006-os időszakból emlékeznek arra, hogy MSZP-SZDSZ között volt egyfajta szavazatmegosztás, átjárás.

A másik eset, ahol országosan ismert politikus indul, ők azok, akik 2014-ben is kaptak szavazatot más pártoktól, ilyen például Szél Bernadett vagy Vona Gábor. – Máshol viszont, ahol az esélyes jelölt egyáltalán nem egyértelmű, nem egyformán ismert, egy-egy városi szintű átszavazás lehet, de annak a hatása a teljes OEVK-ra korlátozott, összességében néhány százalékpontot hozhat – szögezte le Reiner. A szakértő összegzése szerint a mai helyzet alapján a taktikai szavazás arra jó lesz, hogy a kétharmadot megakadályozza.

Hargitai Miklós, Zoltai Ákos