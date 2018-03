Újra összecsap az Újpest és a Ferencváros

A magyar válogatott kudarcai ellenére is újra megtelik a lelátó a labdarúgó NB I hétvégi fordulójában, amikor a harmadik helyezett Újpest az éllovas FTC-t fogadja.

Következik a 223. bajnoki összecsapás.

A nemzeti csapat Kazahsztántól és Skóciától elszenvedett „barátságos” veresége után folytatódó élvonalbeli bajnokság kínálatából kiemelkedik az ősi riválisok gazdag múltra visszatekintő derbije, amely mindig megmozgatja a szurkolókat - s nem csupán a lilákért vagy a zöldekért szorítókat. Az érdeklődés ezúttal sem marad el a korábbiaktól, hiszen várhatóan közel telt ház, azaz körülbelül 10 000 néző előtt játszhatnak majd a csapatok szombaton a Megyeri úti stadionban.

„A derbi mindig más, mindig különleges. Aki már átélte, azért is várja újra, mert tudja, hogy milyen élményben lesz része – mondta a mérkőzésről a lapunknak nyilatkozó Litausztki Róbert, az Újpest csapatkapitánya, aki egy rövid lengyelországi kitérőt leszámítva 2011 óta szerepel az újpesti csapatban. A 28 esztendős védő nem sokat gondolkodott, amikor arra kértük, meséljen egy meghatározó, a párosításhoz kötődő élményéről. - Amikor a Groupama Arénában először sikerült megvernünk a Fradit, az nagy siker volt (1-0-ra 2015 decemberében – a szerk.). Nekik az volt az első vereségük az új stadionjukban, nekünk pedig később fantasztikus ünneplésben volt részünk a szurkolóinkkal.”

Vignjevic és Doll is élvezi a bizalmat A derbi különlegessége, hogy a hazaiakat felkészítő szerb tréner, Nebojsa Vignjevic 2013 októbere, az FTC edzője, Thomas Doll pedig 2013 decembere óta élvezi a klubvezetés bizalmát, azaz a külföldi páros dolgozhat a legrégebb óta csapatával az NB I jelenlegi mezőnyét tekintve. E tekintetben a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Paksnál dolgozó Csertői Aurél állhatna fel, akit 2014 januárjában neveztek ki a Paks vezetőedzőjének.

Érdekesség, hogy az egy légiósként töltött év után tavaly nyáron újra a Megyeri útra szerződő Litauszki „pillanata” lehet az utolsó szép emlék a lila-fehér színekért szorítók számára, hiszen az azóta lejátszott hét derbin a pontszerzés is csak háromszor jött össze a szombati vendéglátónak. Noha a felek közti különbség most is jelentős, 17 pontnyi az FTC javára, az idény eddigi két derbije egyaránt szoros eredményt hozott: a Szusza Ferenc Stadionban a hajrában mentett pontot a mostani listavezető, az Üllői úton pedig ugyancsak a végjátékban szerzett góllal nyert a Ferencváros.

„A két csapat eltérő célokért küzd, a pontkülönbség pedig valóban nem kevés, ennek ellenére sem gondolom, hogy tartanunk kéne a Fraditól. Azért is szép játék a futball, mert 90 perc erejéig biztosan el tudjuk tüntetni a keretek és a költségvetések közötti különbséget. Ez lesz a célunk szombaton is, nem döntetlenre fogunk játszani” – jelentette ki Litauszki.

„Egy Újpest–Fradin soha nem számít, hogy éppen hol állnak a csapatok a tabellán, olyanra azonban az utóbbi években nem volt példa, hogy helyezések tekintetében ennyire elől legyen a Fradi és az Újpest is. Ez csak tovább emeli a rangadó presztízsét – állapította meg már az FTC kapusa, Dibusz Dénes, aki az utóbbi másfél hétben több csapattársa társaságában a válogatottal készült, ezért csak szerdán csatlakozott a derbire készülő társakhoz. Dibusz szerint a kazahok és a skótok elleni vereség felett érzett csalódottság már a múlté, a legutóbbi, Puskás Akadémiával szembeni bajnokin látott „álarccal” kapcsolatban viszont ugyanez még nem jelenthető ki biztosan: a speciális fejvédő viselésével kapcsolatban az orvosi stáb szava dönt a mérkőzés előtt. „A Puskás Akadémia ellen sem zavart a maszk, de azóta is ebben edzek, úgyhogy hozzászoktam már. Azért ha van rá lehetőség, elhagynám” – árulta el lapunknak a kapuvédő.

Ezért visel maszkot Dibusz Az FTC válogatott kerettag kapusa, Dibusz Dénes a Puskás Akadémia ellen 3-1-re megnyert, két héttel ezelőtti bajnoki mérkőzést megelőző egyik edzésen szenvedett orrtörést, ezért viseli a speciális kiegészítőt. Érdekesség, hogy csapattársai közül korábban Lovrencsics Gergő és Amadou Moutari is hordott hasonlót.

Délután tehát jön a 223. Ez még a hazai labdarúgás jelenkori, viharvert állapotában is nagy számnak ígérkezik.

Hatos Szabolcs