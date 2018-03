"Akik szegények voltak, még szegényebbek lettek"

Egyik első intézkedése az lenne, hogy jó kapcsolatot alakítson ki a szociális szakmával – mondta Hegyesiné Orsós Éva, aki Karácsony Gergely árnyékkormányában a szociális ügyekért felel.

- Rögtön igent mondott Karácsony Gergelynek?

- Karácsony Gergő egyik este felhívott telefonon, és megkérdezte, tudnánk-e személyesen beszélni. Még aznap meglátogatott, és elmondta, eljutott hozzá a hír: az Életet az Éveknek idősszervezet – aminek én vagyok az elnöke – egyik partnere és támogatója nem kötött velünk újabb megállapodást, miután megtudta, hogy szakértőként tagja lettem az MSZP-Párbeszéd tanácsadó testületének. Gergő megígérte, hogy segít új támogatót keresni. Ez nagyon jól esett, de amikor megkérdeztem tőle, valóban csak ezért keresett-e fel este fél tízkor, elmondta: árnyékkormányt alakít, és azt szeretné, hogy én legyek a szociális miniszter. Azonnal igent mondtam. Ha hozzá tudok járulni ahhoz, hogy a jelenleginél lényegesen szolidárisabb, igazságosabb, demokratikusabb társadalomban éljünk, akkor semmilyen felkérésre nem szabad nemet mondani.

- Pontosan mit jelentett a szervezet számára a támogató partner visszalépése?

- Programoktól és anyagi támogatástól eshetünk el, mindez nagy érvágást jelent egy idősszervezet életében. Mintegy 80 ezer tagunk van, országszerte több mint ezer nyugdíjasklub tartozik hozzánk. Én 15 éve dolgozom a szervezetnél, önkéntes munkában.

- Vajon akkor is ezt történt volna, ha a Fidesz kérte volna fel tanácsadónak?

- Nem tudom. Azt viszont mindig is komolyan gondoltam, hogy a szervezetünknek a mindenkori kormánnyal kell együttműködnie. Mindenkivel párbeszédet kell folytatni. Amikor a Medgyessy-kormány Egészségügyi és Szociális Minisztériumában helyettes államtitkár voltam, hozzám tartozott az Idősügyi Tanács, ami akkor kidolgozott munkarenddel, önálló költségvetéssel rendelkezett. Ebben helyet kaptak a polgári idősek is. Ott volt például Iván László professzor, aki később fideszes országgyűlési képviselő lett. Előtte is tudtuk, hogy nem baloldali értékeket képvisel, de kiváló szakértő. Helyet kaptak egyházi képviselők is, például Kozma Imre atya. Akár akarjuk, akár nem, a társadalom mindig sokszínű, ezt el kell fogadni, és mindenkivel együttműködésre kell törekedni. Ha 2010-ben felkért volna a Fidesz, vegyek részt az Idősügyi Tanács munkájában, akkor minden további nélkül igent mondtam volna, hiszen az én dolgom, hogy képviseljem az ország legnagyobb idősszervezetének érdekeit. De erre nem került sor, sőt az elmúlt nyolc évben talán ötször fordult elő, hogy valamilyen rendezvényre meghívtak. De mindegyiken csak azok a résztvevők nyilatkozhattak a sajtónak, akik a kormány álláspontját képviselték. Ezek sajnos nem az érdemi párbeszéd fórumai voltak.

- Sokan vannak az országban, akiknek nagy segítséget jelent a nemrég kiküldött tízezer forintos Erzsébet-utalvány, és hálásak a Fidesznek, sőt, személyesen Orbán Viktornak. Ennyi valóban elegendő?

- Mindenekelőtt tudni kell, hogy a nyugdíjak kétharmada ma az átlagnyugdíjnak, vagyis 120 ezer forintnak megfelelő vagy az alatti összeg. A legtöbb esetben 60-80 ezer forintos nyugdíjakra kell gondolni. A kisnyugdíjasoknak tényleg számít ez a tízezer forint. Ugyanakkor azt is halljuk, hogy beindult az utalvány biznisz: vannak olyan kistelepülések, ahova ellátogatnak azok az élelmes emberek, akik az Erzsébet-utalványokért 5-8 ezer forintot ajánlanak fel az időseknek, mondván, az ő településükön úgysincs olyan üzlet, ahol be lehetne váltani. Sokan be is dőlnek ennek, hiszen néhány papírdarab helyett valódi pénzt tarthatnak a kezükben. Idősszervezeti vezetőként pedig az a véleményem, hogy ez egy rendkívül drága juttatás. Ha mindenki nyugdíjához hozzátettek volna plusz tízezer forintot, akkor meg lehetett volna spórolni például a nyomtatás, postázás árát. A tavalyi évben csak a külföldre postázások költsége mintegy ötvenmillió forintot tett ki.

- Programjában az MSZP-Párbeszéd ígéretet tett arra, hogy kormányra kerülésük esetén megemelik a százezer forint alatti nyugdíjakat, bevezetik az egységes 13. havi nyugdíjat, ötven százalékkal növelik a családi pótlék összegét. Az ígéretek mögött vannak valós költségvetési számítások?

- Vannak. Az árnyékkormány tagja Mellár Tamás közgazdász, de a két pártnak más, kiváló gazdasági szakértői is vannak. Folyamatosan halljuk, hogy mennyi euró milliárd tűnt el, milyen presztízs-beruházások épülnek, amik sokszor nem köz-, hanem magánérdekeket szolgálnak. Komoly számítások készültek arról, hogy ezek mennyi pénzt emésztenek fel. Jól látszik, bőven vannak források, amiket most nem a társadalom egészének jólétére fordítanak. A Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi háztartási jövedelem elemzése is arra mutatott rá: az elmúlt évek intézkedései azt eredményezték, hogy akik korábban szegények voltak, azok most még szegényebbek lettek. Egyetlen nyertese van az elmúlt nyolc évnek: azok, akik a jövedelemskála csúcsán vannak. Ők jelentősen tovább gazdagodtak. Mi ezen szeretnénk változtatni, megszüntetnénk a társadalom ilyen fokú széttöredezettségét. Ehhez nagyon határozott erőforrás-átcsoportosításokat kell végrehajtani. Ami most van, sem rövid, sem hosszú távon nem szolgálja a magyar emberek érdekét.

- Mintha a magyar embereket mindez hidegen hagyná.

- Sajnos azt látom, hogy a társadalom különböző csoportjai egyáltalán nem szolidárisak egymással. Sokan még magukért sem mernek fellépni, mert attól tartanak, ha megteszik, majd nem kapnak munkát, egzisztenciális válságba kerülnek, vagy épp a gyerekeiket éri valamilyen hátrány. Akik úgy érzik, őket nem érintik a negatív intézkedések, jórészt érdektelenek. A jelenlegi kormány folyamatosan stigmatizál, ennek megvan a pszichológiai hatása. A rokkantsági nyugdíj megszüntetésekor sokan valóban elhitték, hogy az igénylők többsége csaló, holott a vizsgálatok épp az ellenkezőjét bizonyították. Több társadalmi csoportot is megbélyegzett már ez a kormány, szisztematikus, felépített kommunikációs stratégiákkal. Miközben egy kormány feladata lenne az egymás iránti szolidaritás erősítése, itt pont az ellenkezője történik. Én ezt elemi bűnnek tartom.

- Talán az egyik leginkább megbélyegzett társadalmi csoport a roma népesség. Az MSZP-Párbeszéd programjában nem nagyon lehet olvasni kidolgozott romapolitikáról.

- Karácsony Gergely Szolidáris demokrácia programjának több olyan pontja van, ami határozottan érinti a romákat. Az egyik ilyen pont az oktatás, az árnyékkormányban ennek Daróczi Gábor a képviselője, aki maga is roma. Azt gondolom, nem csak szimbolikus üzenet, hogy ebben a kormányban egy roma emberre bízzák az oktatást. Az is nagyon lényeges, hogy egy olyan embert kérnek fel ennek a területnek az irányítására, aki egyrészt a Romaversitas Alapítvány egykori vezetőjeként a roma civil szervezetek életében aktívan közreműködött. Másrészt a maga bőrén tapasztalta meg, mit jelent nehéz helyzetben lévő, tehetséges embereket hozzásegíteni ahhoz, hogy megfelelő iskolai végzettséget szerezzenek és boldoguljanak. A program szociális részéhez tartozik a szegénység elleni küzdelem, ennek több olyan pontja van, amely a romákat is érintik, hiszen a szegények között nagyon sok roma család van. Hozzátenném: apai részről én magam is roma származású vagyok.

- A szegénység elleni küzdelem kapcsán említést tesznek a lakhatási szegénység felszámolásának szükségességéről. Ennek érdekében például negyvenezer új, megfizethető bérlakást építenének. Valóban szükség van erre? A szociális bérlakások jelentős része üresen áll.

- Mindenképp szükség van bérlakásépítésre, illetve a meglévő bérlakás állomány javítására. A bérlakások egy részét azért kell üresen hagyni, mert történhetnek olyan krízishelyzetek, amikor azonnal szükség van rájuk. De az biztos, hogy ma elfogadhatatlanul sok az üresen álló lakás, miközben nagyon sok család embertelen körülmények között él. Még nagyobb dráma, amikor családok esnek szét azért, mert nem tudják megoldani a lakhatásukat. Elfogadhatatlan: úgy lakoltatnak ki többgyermekes családokat, hogy nem ajánlanak fel nekik semmilyen más lakhatási lehetőséget, a szülők hajléktalanszállóra kerülnek, a gyerekeket meg viszi a gyámhivatal. A bérlakások helyzetéről részletes felmérés kellene. Az ellenzék hiába próbálja megtudni az üresen álló lakások pontos számát, arra hivatkozva utasítják el őket, hogy Soros-bérencek, és azért akarják megtudni ezt az adatot, mert migránsokat akarnak beköltöztetni az üres lakásokba. Erre nem tudok mást mondani, mint azt, hogy szánalmas és felháborító válasz. Természetesen az ellenzékben sem áll érdekében senkinek, hogy százezrével, vagy, ahogy legutóbb hallhattuk, milliószám telepítsenek be migránsokat.

- Szociális miniszterként mi lenne az első intézkedése?

- Az első és legfontosabb feladatnak a kapcsolatépítést tartom. Jó kapcsolatot kell kialakítani a szociális szakmával, én elsődleges szövetségesnek tekintem a szociális területen dolgozókat, szakmai szervezeteiket. Tőlük mind szakmailag, mind emberileg rengeteg segítségre lehet számítani. Velük együtt kell kidolgozni egy új párbeszéd-programot, érdekegyeztető rendszert, amiben újra lehet fogalmazni az állam és az önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak feladatmegosztását a szociális területen.

Névjegy Hegyesiné Orsós Éva - pedagógus, szociális szakember, a Nyugdíjasklubok és Idősek "Életet az éveknek" Szövetség elnöke.1995-től 1998-ig a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalt vezette, 2002 és 2003 között helyettes államtitkár a Szociális és Egészségügyi Minisztériumban, 2003-tól 2010-ig a Szerencsejáték Zrt. humán igazgatója. Tagja volt az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány felügyelő bizottságának. 2001-ben Radnóti Miklós antirasszista díjjal tüntették ki.

Juhász Dániel