Szexi képekkel és együttérző levelekkel bombázzák az iskolai tömeggyilkost

Egy szegény árvát látnak a 17 diákot lemészároló Nikolas Cruzban, akik együttérző levelekkel árasztják el - a pszichológus szerint számukra egyébként nem a parklandi mészáros a fontos, hanem saját maguk : egyszerűen az érdekli őket, hogy meghatározóak legyenek valaki életében.

Az Egyesült Államok rengeteg városából, de még Európából is sok helyről kap rajongói leveleket a börtönbe a 19 éves Nikolas Cruz, a parklandi iskolai mészárlás elkövetője, aki ellen épp folyik az eljárás, írja az index.hu. A 100 és 200 közötti számú levél közt vannak kézzel és géppel írottak és sok díszes képeslap is. Sok levélhez szexuális vágykeltésre alkalmas képeket is mellékeltek, amiken lányok, asszonyok fehérneműben, kisminkelve mutatják bájaikat a tömeggyilkosnak. A levélírók közül többen még pénzt is akartak küldeni Cruznak, de vannak akik csak levelezni szeretnének vele.

Cruz 17 embert ölt meg - az együttérzésáradat egy pszichológus szerint annak köszönhető, hogy az emberek a hírekben egy szerencsétlen sorsú árvaként ismerték meg Cruzt, akit meg akarnak menteni. Egy olyan embert látnak benne, akinek az életében fontosak lehetnek. Akadhatnak olyanok is a levélírók közt, akik az őket ért erőszak és traumák miatt vonzódnak a veszélyes emberekhez, helyzetekhez. A CNN szerint Cruz nem tud a levelek létezéséről, mivel semmilyen formában nem tarthat kapcsolatot a külvilággal.