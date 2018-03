Egy jászságitól nem várható el, hogy egy cigánnyal éljen együtt

A jelek szerint a Jobbik árváira és megmaradt szélsőségeseire hajt a Fidesz: politikusai bőszen cigányoznak, a Miniszterelnökséget vezető Lázár János után most Pócs vezetéknevű druszája tette oda magát.

Korábban jogosan tartottak attól a jászságiak, hogy cigányokkal kell majd együtt élniük, ezért most is jogos, ha a migránsoktól tartanak, ezzel a tétellel próbált szavazatokat maximálni a kampányzáróján Pócs János, írja a hirtv.hu. A fideszes országgyűlési képviselő arra emléekeztett mindenkit, hogy "itt Jászságban milyen uszítást szokott kelteni az ellenzék azzal, hogy hamis hazug hírrel, hogy nemkívánatos romák települnek a Jászságba Ózdról, Miskolcról, a Neszürből. Kérem, emlékezzünk arra is, hogy egyébként el nem ítélhető módon ez ellen milyen szinten tiltakoznak a Jászság lakói." Következésképpen Pócs szerint senki nem várhatja el, hogy a Jászságban lakók ne tiltakozzanak a terrorveszélyt hozó migránsokkal szemben.

Kicsit úgy érzem magam, mintha egy cipőrongy lennénk”- kesergett Lakatos Béla a HírTV Egyenesen műsorában azon, hogy a Fidesz csak a választások idején foglalkozik a romákkal. (Ács polgármestere korábban a Fidesz tagja volt, de kilépett, ugyanis romaként nem vette be a gyomra a kormánypárt cigányozását.) biztos benne, hogy a Fidesz április 8-án szervezetten fogja szállítani a romákat a szavazóurnákhoz.

Ha a migráns nem elég... 600 éve élünk együtt a cigányokkal, és mind a mai napig nem tudtuk őket integrálni, hogy beszéljük világosan. Akkor hogyan tudnánk integrálni olyanokat, akik egy másik világból, egy másik kultúrából, másik identitással jönnek ide? 600 év múlva sem jutunk egyről a kettőre” – jelentette ki Lázár János mártélyi utcafórumán