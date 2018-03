Rogánt reptették, most százmilliókért parkolnak

Akkor is utalnak havonta 25 milliót a propagandaminisztert helikoptereztető cégnek, ha gépei fel sem szállnak – tudta meg lapunk.

Feltűnően gáláns szerződést kötött a kadarkúti repülőtérre bejegyzett Fly-Coop Légiszolgáltató Kft.-vel az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK). A Népszava információi szerint ugyanis a cég akkor is évi 300 millió forinthoz jut, ha gépei ki sem gurulnak a hangárból.

Mint emlékezetes, a Fly-Coop az a cég, amelyik 2016-ban Rogán Antalt, feleségét és gyermeküket helikopterrel szállította egy nyírségi lakodalomra. Rogán először letagadta a helikopteres túrát, majd amikor fotók igazolták azt, akkor az volt a magyarázat: felesége cége barterezte az utat. Az ügyet az azóta bezáratott Népszabadság tárta fel.

Azt már korábban is tudni lehetett, hogy a Fly-Coop tavaly decemberben elnyerte az ÁEEK 571 millió forintos tenderét. Ez alapján vállalták: folyamatosan rendelkezésre áll majd két darab olyan repülőgép, amely két órán belül fel tud szállni, hogy donorszervet, orvoscsoportot szállítson. Az viszont eddig nem került nyilvánosságra: a Fly-Coop valójában az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) felé teljesít, és ez az állami szervezet havonta 25 millió forintot fizet a cégnek rendelkezésre állási díjként. Ezt az átalánydíjat akkor is megkapja a Fly-Coop, ha gépei egy percet sem töltenek a levegőben. Ha a kft. feladatot is kap, akkor óradíjat számlázhat a fuvarozás időtartamára: a tender szerint a társaságnak 200 órát kell kell teljesítenie évente.

A cég havi átalánydíja már csak azért is figyelemre méltó, mert az OVSZ-nél 2018-ig nem volt szükség rendelkezésre állásra, anélkül is meg tudták oldani a sürgős légi szállításokat: tíz év során egy szervdonoráció maradt el szállítási gondok miatt – tudtuk meg az ÁEEK-hoz közeli forrástól. Rendelkezésre állási díjat nem fizettek, a kiválasztott szolgáltatók elég rugalmasak voltak ahhoz, hogy el tudják végezni határidőre a feladatot. Az OVSZ egyik szállítója a kiskunlacházi Jetstream 2004 Légiforgalmi és Légijárműjavító Kft. volt, amely rendelkezésre állási díj nélkül szállított. Honlapján az első számú szervszállítóként írja le magát a cég, amely 2012 előtt alkalmilag, azután rendszeresen kapott megrendeléseket az OVSZ-től – egészen a Fly-Coop megjelenéséig. 2017. decembertől már csak a Fly-Coop alvállalkozójaként jutnak megbízáshoz. A cég ügyvezető-résztulajdonosa, Varga Tibor nem kívánt információkat adni lapunknak a Fly-Coppal való együttműködésükről.

Megkerestük a Fly-Coop egy másik alvállalkozóját, a TrustAir Aviation Kft.-t is. A cég ügyvezetője, Túri Péter lapunktól értesült arról, hogy a Fly-Coop havi 25 millió forint rendelkezésre állási díjat kap. Mint elmondta, cége a szállításban vesz részt eseti jelleggel: decembertől, amióta él a szerződésük, három alkalommal repültek a Fly-Coop megbízásából. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a rendelkezésre állási díj bevett gyakorlat a légiszállítási piacon, mivel rendkívül drága a gépek fix költsége.

A Fly-Coop megbízásánál érdemes kitérni arra is: míg a szállítási díjat az OVSZ-n átfutva az ÁEEK fizet ki, a rendelkezésre állást a vérellátó szolgálat saját költségvetéséből biztosítja. Erre nem lenne fedezete, ha a kormány ki nem bocsátja 1087-es számú határozatát, amelyben egyszeri 415 millió forintos átcsoportosítást engedélyezett az OVSZ számára „transzplantációs műtétekhez szükséges donorszerv szállítás biztosítására.”

Az ügyben megkerestük az Országos Vérellátó Szolgálatot, ám hetek alatt sem válaszoltak kérdéseinkre, közérdekű adatigénylésünk teljesítését pedig – a megszaporodott kérésekre hivatkozva – meghosszabbították. Válaszokat a választások utáni hétre ígértek.

Szerettük volna megszólaltatni a Fly-Coop vezetőjét, de többszöri megkeresésünkre sem válaszolt péntek estig.

Lenne helye a pénznek A hazai transzplantációs viszonyokat ismerő forrásunk szerint az OVSZ-nél hasznosabban is fel tudnák használni a Rogán-barát Fly-Coopnak utalt átalánydíjat. Informátoraink szerint fontosabb lenne például a kórházakban dolgozó úgynevezett szervkoordinátorok számát növelni. Ennek köszönhetően érzékelhetően nőhetnek a transzplantációval megmentettek száma – mondta lapunknak a névtelenséget kérő szakértő.

Zsidai Péter