Ügynök lehetett az ismert filozófus

Julia Kristevát 1971-ben beszervezte a bolgár titkosszolgálat, állítja a kommunista titkosszolgálatok archívumait vizsgáló bolgár állami bizottság. A Franciaországban hírnevet szerzett filozófus tagad.

Az ügynökmúlttal meggyanúsított Julia Kristeva a francia értelmiségi elit kiemelkedő figurája, a Foreign Policy magazin a 20. század 100 legnagyobb gondolkodója közé választotta. Pszichoanalízissel, filozófiával, feminista elmélettel, irodalomtudománnyal foglalkozik és írt regéneket is. A 76 éves Kristeva több mint harminc könyv szerzője, Roland Barthes tanítványa volt és olyan francia értelmiségiekkel dolgozott együtt, mint Jacques Derrida vagy Jacques Lacan. A Université Paris Diderot professzor emeritusa és a New York-i Columbia University óraadó tanára.

Kristeva francia állami ösztöndíjjal érkezett Párizsba 1965-ben, a bizottság állítása szerint 1971-től működött együtt az 1989-ben megszűnt kommunista titkosszolgálattal. Azt nem tudni, mennyi ideig dolgozott nekik és kapott-e ellenszolgáltatást. Kristeva állítólag Sabina fedőnéven a fénykorában 100 ezer ügynököt foglalkoztató titkosszolgálat egy olyan osztályával működött együtt, amelynek feladata a művészeti élet és a tömegkommunikáció ellenőrzése volt.

A L’Obs francia hetilap közölte a beszervezési dokumentumot is. A lapnak nyilatkozó Kristeva szerint az állítás, hogy dolgozott a titkosszolgálatnak nemcsak valótlan és groteszk, hanem árt a becsületének, a hírnevének és a munkásságának is, szerinte csak be akarják feketíteni a nevét. Közölte, azt sem tudni, mi van pontosan a teljes dossziéban, mert azt nem hozták nyilvánosságra.

Az irat egyébként azért került elő most, mert Kristeva dolgozni akart egy bolgár irodalmi folyóiratnak. A bizottság rendelkezése szerint ilyen esetben utána kell nézniük az 1976 előtt született újságírók múltjának és publikálniuk kell azt.

