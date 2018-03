Menthetetlenül hiány van védőoltásból

Éppen fizetősek a kötelező oltások, ugyanis a támogatott (értsd: az ingyenesen felírható) vakcinákból egyelőre hiány van, így a szülőknek a több mint tízezer forintot kell fizetni bizonyos esetekben.

Országos hiánycikk a kanyaró, mumpsz, rubeola elleni kombinált, gyerekek számára kötelező, Priorix nevű védőoltás, és nem ez az egyetlen vakcina, ami nem elérhető az országban – tudta meg a Vasárnapi Hírek.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) adatai alapján a Priorixből várhatóan május végéig tart a hiány. A vakcinát gyártó gyógyszeripari vállalatnál azt közölték lapunkkal: azon dolgoznak, hogy minél hamarabb megoldódjon a helyzet, és várhatóan április végén lesz ismét elérhető a kötelező védőoltás. Arra a kérdésünkre, mi az oka annak, hogy nincs elegendő mennyiség belőle, azt válaszolták: nem mindig sikerül megfelelően kalkulálni, hogy mekkora mennyiségre lesz szükség. Sok vakcina gyártása pedig akár két évbe is beletelik. A Priorix vakcinát szerintük lehet helyettesíteni egy másik vállalat által gyártott M-M-R vax oltással is. Ez azonban messze nem ilyen egyszerű.

Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke ugyanis arról beszélt lapunknak, hogy ez egy kötelező oltás, és a hozzá kapcsolódó közbeszerzés a Priorix-ra vonatkozik. Vagyis, azt kapják ingyen a házi gyermekorvosok, nem az M-M-R vaxot. Ezzel ugyan lehet helyettesíteni, de ilyenkor fel kell írni receptre, és a szülőnek ki kell váltani azt a patikában. Vagyis, a kötelező oltás máris fizetőssé válik. Az ára pedig 13 ezer forint körül mozog, ami nem kevés. A bürokrácia miatt azonban ez az egyetlen megoldás.

„Valami nagyon nincs rendben a védőoltásokkal. Kötelező oltások ugyan eddig nem maradtak el, de nem kapják meg időben a vakcinákat a háziorvosok. A Priorixből hiány van, a szamárköhögés, diftéria (torokgyík), tetanusz elleni Pentaxim oltás pedig rendre késve érkezik. Sokan nem kapták meg a következő negyedéves oltóanyagot sem, az csak április 10-e után érkezik. Így csak később tudnak oltani” – mondta a házi gyermekorvos.

A háziorvosoknak rengeteg plusz munkájába kerül, hogy megoldást találjanak. Előfordul, hogy egy másik házi gyermekorvosnak adnak a saját rendelőjükben elérhető oltásokból, hogy semmiképp ne legyen oltatlan gyerek. Póta György szerint gyakran azért nem tudatosul az emberekben és a döntéshozókban, hogy milyen nehéz körülmények között dolgoznak, mert megoldják az ilyen helyzeteket. De ettől ezek még súlyos problémák. Akkor is, ha ezt nem mindenki látja.

Az OGYÉI táblázatából kiderült az is: továbbra sem elérhető a kisgyerekekre nagyon veszélyes rotavírus elleni Rotateq oltás. Így az a szülő, aki a háromból két vakcinát már beadatott a gyermekének, különösen nehéz helyzetbe került, hiszen már kifizetett 30 ezer forintot, helyettesítő készítményt nem használhat, és ha 8 hónapos koráig nem oltják be a gyermeket, akkor nem lesz védett. A vakcinából december közepe óta nincs elég, és nem is rendelhető. Korábban az OGYÉI azt ígérte, február végén már lesz elérhető készlet, ám ez nem valósult meg.

Az agyhártyagyulladást célszerű halasztani A megnövekedett igények miatt jelenleg hiány van az agyhártyagyulladás kórokozó baktériumának B törzse ellen védelmet nyújtó Bexsero oltásból is. Nem lehet kapni a Hepatitis B elleni, valamint a humán papillomavírus (HPV) elleni vakcinákat sem. A HPV elleni, kilenc komponensű oltóanyaghoz több mint öt hónapja nem férhetnek hozzá a magyarok. Azóta hiánycikk a Gardasil, ami egyébként védelmet nyújthatna a méhnyakrák és más ráktípusok kialakulásában is szerepet játszó HPV ellen.