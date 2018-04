Műszakban kapott infarktust az ápoló - Egyedül volt, maga kezelte

Maga kezelte saját infarktusát egy ápoló Ausztráliában, miután szakemberként egyedül dolgozott a munkahelyén, amikor szívrohamot kapott. Így kénytelen volt saját magát diagnosztizálni, és kezelni, ha nem akart meghalni. Az esetről egy tudományos lap New England Journal of Medicine is beszámolt. Az írást az Orvostovábbképző Szemle is ismertette.

A történet nem mindennapi. A Nyugat-Ausztrália egy távoli vidékén, Coral Bay-ben lévő egészségügyi intézményhez, ahol a 44 éves férfi dolgozott és rosszul lett, a legközelebbi egészségügyi intézmény 150 km-re, egy másik, ahol a speciális ellátásához szükséges feltételek is adottak az Perth nagyvárosa, ami pedig több mint 1000 km-re van.

Az ápoló, aki hirtelen erős mellkasi fájdalmai lettek, szédült, nem ijedt meg, hanem csinált magának egy EKG-t, ebből kiderült, hogy elég nagy a baj. A leletet e-mailen elküldte az Emergency Telehealth Sevice-be (ETS), ez egy olyan központ, amely korszerű kommunikációs technikákkal - TV vagy egyéb informatikai eszközzel – az izolált környezetben élő kisebb települések lakóinak nyújtanak (táv)orvosi segítséget.

Ezt követően az ápoló saját magának kanült vezetett be a könyökvénába, és azon keresztül vérrögoldót, fájdalomcsillapítót juttatott a szívereibe. Fölhelyezte mellkasára az automata defiblirátort is, odakészítette maga mellé egyéb életmentő gyógyszereket is.

S bár a cikk megjegyzi: nem helyes, ha a beteg a saját szívinfarktusát kezeli, hiszen a kezelésnek számos mellékhatása is felléphet, az önkezeléssel az ápoló sikeresen életben tartotta magát, míg megérkezett a Royal Flying Doctor Service is (Királyi Repülőorvos Szolgálat), hogy átszállítsák Perth városába a kardiológiai osztályra. Ott igazolódott, a súlyos korona-érszűkület, valamint a bal kamra mérsékelt funkció zavara. Az ápoló a kórházban gyógyszerkibocsátó stentet kapott, és 48 óra múlva otthonába bocsájtották, ahol folytatják a kezelését.

Az esettel kapcsolatban Dr. Nick Genes (Mount Sinai Health System in New York City) specialistája azt mondta a Medscape-nek, hogy eddig még soha nem hallott ilyesmiről, és az infarktuskezelésben nagyon jó eredmény. A szívroham alatt sokszor van izzadás, hányás, és a beteg emiatt képtelen a szükséges beavatkozások elvégzésére. Nagyon jó dolog, hogy ez az ápoló azonnal, még a szívizomzat kiterjedt károsodása előtt elindította a vérrögoldó kezelést önmagának. „Ez a fickó tényleg nagyon bátor. Gratulálok neki” – mondta Dr. Genes.

D. A.