Letelepedési kötvények közelében a Jobbik kommunikációs igazgatója

Bűnözők is kaphattak letelepedési kötvényt, ahogy egy diktátor pénzembere is befért a "pénzért uniós útlevelet programba". A Jobbik ugyan szóban határozottan küzd a letelepedési kötvények forgalmazása ellen, ám valahogy Radnai László, a Jobbik kommunikációs igazgatója vezeti azt a céget, amely Michaeli Shabtai, a második legnagyobb letelepedési kötvényforgalmazó cég tulajdonosának érdekeltségébe tartozik.

Michaeli Shabtai, a második legnagyobb letelepedési kötvényforgalmazó cég tulajdonosa, ám ezen kívül több magyarországi cégben is van érdekeltsége. Az egyik ilyen magyarországi vállalatnak, a Smile Forever Dental Kft.-nek az ügyvezetője Radnai László, a Jobbik kommunikációs igazgatója, a párthoz kötődő médiát üzemeltető Kiegyensúlyozott Médiáért Alapítvány egyik kurátora - írta a Zoom.hu. (A Magyarországon bejegyzett SGS Swiss-Hungarian Corporate Zrt.-ben Shabtai a vezérigazgató és az egyszemélyes igazgatóság is. Ennek a cégnek az egyszemélyes tulajdonában áll a Smile Forever Dental Kft.)

A Michaeli Shabtai érdekeltségébe tartozó liechtensteini VolDan Investments nevű cég kapta meg a kötvénybiznisz egyik legvaskosabb szeletét, az orosz, üzbég, türkmén, montenegrói, szerb, bosnyák, török, azerbajdzsáni, valamint az afrikai piacot.

A Zoom.hu megkérdezte Radnai Lászlót is, aki írásos válaszában azt hangsúlyozta, hogy a Smile Forever Dental Kft., illetve tulajdonosa az SGS Swiss-Hungarian Corporate Zrt., fogászati tevékenységgel foglalkozik, az előbbi működése idején fogorvosi szolgáltatásokat nyújtott, míg az utóbbi a mai napig is fogorvosi implantátumok gyártásával foglalkozik. - A Smile Forever Dental Kft.-nél a feladatom a cég tevékenységének kivezetése volt a piacról. A cég végelszámolását egyszemélyi képviseletben láttam el - állította Radnai László.

A Jobbik kommunikációs igazgatója azt írta, Michaeli Shabtait a rendszerváltás óta ismeri, azóta kisebb kihagyásokkal, egészen 2016-ig folyamatos üzleti kapcsolatban voltak. - Vállalati tanácsadóként ezalatt az időszak alatt több cégénél is tevékenykedtem. Az Ön által megnevezett úr kötvényforgalmazói cégével nem álltam és nem is állok kapcsolatban, annál is inkább, mert 2017 áprilisában, amikor elvállaltam a Jobbik kommunikációs igazgatói állását, ezt a lépésemet Michaeli úrnak bejelentettem, így a kapcsolatunk a korábbiakhoz képest más irányt vett. Jelenleg nincs kommunikáció közöttünk, mely egyébként a munkakapcsolat adminisztratív lezárását is nehezíti - tette hozzá Radnai.

Az ügy azért lehet kellemetlen a Jobbik számára, mert a párt hivatalos nyilatkozataiban rendre támadja a letelepedési kötvény-bizniszt.

Legutóbb ráadásul az is kiderült, hogy bűnözők is kaptak letelepedési jogot Magyarországon.Tavaly novemberben például egy olyan csoportot leplezett le a Terrorelhárítási Központ (TEK), amelynek tagja volt egy letelepedési kötvény révén Magyarországra utazó férfi is. A rendőrség akkori beszámolója szerint az olasz pénzügyőrséggel összehangolt rajtaütések során a budapesti helyszíneken 143 millió forint készpénzt, három kilogramm aranyat foglaltak le, a csoportnál, amely a rendőrség szerint „kábítószer- és fegyverkereskedelemből, valamint az illegális migrációhoz kapcsolódó bűncselekményből származó nagy összegű készpénz tisztára mosásával és elosztásával foglalkozott” – idézte fel a 444.hu és a Direkt 36. A két lap névtelen feladótól kapott egy listát, amelyen a kötvények kedvezményezettei szerepeltek.

Az elküldött listán szerepel Atiya Khoury is, aki az amerikaiak szerint Bassar Aszad szíriai elnök egyik legfontosabb pénzembere. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal szerint 20 ezer igénylőből mindössze 20 főt utasítottak vissza nemzetbiztonsági vagy közbiztonsági kifogással.