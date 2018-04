Jogsértő az Orbán-fejjel támadó plakát

Mivel megtévesztő, jogsértő az az óriásplakát, amiről Orbán Viktor néz a népre a "nekünk Magyarország az első!" szlogen társaságában - így döntött a Kúria. Az ügy előzménye annyi, hogy a Momentum jogorvoslatot kért, mondván: a miniszterelnök arcképével kampányoló közterületi hirdetés megtévesztő, ugyanis nem egyértelmű, hogy az a kormányzatai kommunikáció része vagy a Fidesz-kampányáé. Nem vitás, a plakát a "miniszterelnöki látványvilágot" adja vissza, csakhogy azon Orbán Viktor a kormánypárt első embereként szerepel. Ugyan a hirdetésen szerepel a "feladó", ám azt, hogy a Fidesz reklámjáról van szó, egyméteres távolságból lehet kibetűzni. Az első fokon eljáró Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szerint megalapozatlan a Momentum kifogása, ugyanis nem bizonyítható, hogy a "feladót" csak egészen közelről lehet kisilabizálni. A Kúria szerint nem vitás, hogy a Momentumnak igaza van, nem látható, kié is a plakát, úgyhogy a "legfelsőbb bíróság" el is tiltotta a "feladót" a további jogsértéstől.

Ám ez nem jelenti azt, hogy az Orbán-plakátokat el kell távolítani, ugyanis a Kúria szigorúan egyetlen, egy sztráda mellett álló plakátról hozott döntést, mondván: a plakátok lokalizációja máshol eltér, és méretük is különbözik, úgyhogy megeshet, hogy ott be lehet azonosítani kapásból, hogy a Fidesz reklámjairól van szó. (Azaz a plakátok megtévesztő voltáról szót sem szólt a Kúria.)

A Fidesz szerint a napnál is egyértelműbbek a plakátok

A kormányzópárt a Kúria döntését követően közleményt adott ki, amelyben azt hangsúlyozta, hogy minden választási plakátján a törvényeknek megfelelően tünteti fel az impresszumot. - Plakátkampányunk jelenlegi fázisában a külterületi reklámfelületeken ezen túlmenően az is olvasható, hogy „április 8-án kétszer is szavazzon a Fideszre!”. Így tartalmában is napnál világosabbá téve mindenki számára, hogy a Fidesz támogatására felszólító választási plakátról van szó - írta a Fidesz.