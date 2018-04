A Dunában rekedt a kétéltű busz

Vasárnap este benn rekedt a Dunában a River Ride úszó busza, írja az Index.hu. A katasztrófavédelem szerint három embert kellett kimenteni, közülük senki sem sérült meg.

A cég budapesti városnéző túrákat szervez a különleges kétéltű járművel, aminek fénypontja, amikor a busz egy szakaszon belemegy a Dunába, és városnéző hajóként funkcionál. A 2009 óta működő szolgáltatás a weboldalán azzal hirdeti magát, hogy "sokak szerint a legnagyobb előnyünk, hogy be tudunk menni a Dunába. Szerintünk az fontosabb, hogy ki is tudunk jönni belőle". Ironikus módon most éppen az volt a gond, hogy a jármű nem tudott kijönni a vízből.

A kétéltű busz partra kapaszkodás közben akadt el, a Dráva utca végénél lévő feljárónál, Budapest XIII. kerületében. A helyszínre riasztott fővárosi hivatásos tűzoltók három embert a partra segítettek. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint nem voltak sérültek.