"Nyakig ülnek az adatlopásban": feljelenti Bakondit a Párbeszéd

Feljelentést tett a Fővárosi Főügyészségen a Párbeszéd szóvivője, Tordai Bence, amiért félmillió e-mail címre érkezett kéretlen levél Bakondi György fideszes elektronikus címéről. Nem a Fidesznek, hanem az államnak adták meg adataikat, azokat kampánycélra nem használhatta volna a kormánypárt, olvasható a Párbeszéd közleményében.

Tordai Bence, a Párbeszéd szóvivője érintettként feljelentést tett a Fővárosi Főügyészségen, bejelentést tett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és beszámoltatja az ügyben a belügyminisztert is. A Fidesz választási csalássorozatának részeként, a kormánypárt most "nyakig ül az adatlopási botrányban" - írja közleményében a Párbeszéd.

A Fideszre szabott választási törvény elfogadásától a kamupártok támogatásáig, a közpénzből futtatott százmilliárdos Fidesz-kampánytól a kormány-hű médiavilág kiépítéséig számtalan lépés bizonyítja a párt szerint, hogy a hatalma elvesztésétől rettegő Orbán-rendszer bármilyen aljasságra képes. "A választás elcsalására tett legújabb kísérlete keretében a Fidesz a személyes adatainkat lopta el, hogy hazug propagandájukkal spammelhessenek" - írják.

A közlemény szerint Orbán Viktor főtanácsadója, Bakondi György a napokban elismerte, hogy félmillió email címet árasztott el kéretlen levelekkel, és azt állította, hogy az érintettek megadták az adataikat. Csak azt nem tette hozzá, hogy nem a Fidesznek, hanem az ügyfélkapun keresztül az államnak, vagy valamelyik helyi önkormányzatnak. A Párbeszéd arról írt, Orbán más emberei is törvényt sértettek: "Novák Katalin család- és ifjúságügyért is felelős államtitkár, Simicskó István honvédelmi miniszter és Gál Kinga, a Fidesz-KDNP EP-képviselője is spammelt".

Azt, hogy kivizsgálja Bakondi levelét az adatvédelmi hatóság, már a Népszava is megírta.