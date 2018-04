Meghalt a tíz Emmyvel díjazott forgatókönyvíró

Meghalt Steven Bochco, amerikai forgatókönyv író és televíziós producer. A legtöbb amerikai a nyolcvanas években ismerte meg a nevét, amikor elindult legnépszerűbb teleregénye, a Hill Street Blues című rendőrségi szappanopera - számol be a hírről mások mellett az Euronews.

Hasonlóan a Magyarországon ekkor futó sorozathoz, a 78-as körzethez, a Hill Street élettel teli kerületében is állandóan intézkedni kellett valami miatt. Steven Bochco később is ügyesen játszott a hatósági karakterekkel az L.A. Law, a Murder One és a NYPD Blue című sorozatokban.

Munkásságát tíz Emmy-díjjal ismerte el a szakma.

Betegségét, a leukémia egyik ritka formáját éveken át méltósággal tűrte, 74 évesen, családja körben érte a halál.