A balatoni nyaraló még mindig drága

Bár a nyaralópiacot sem kerülte el az elmúlt évek drasztikus ingatlanáremelkedése, a hétvégi házak drágulásának üteme az utóbbi időben lelassult. Régiónként ugyanakkor hatalmas – akár 37 millió forintos - különbségek is lehetnek a vételárban. Az Otthontérkép Csoport elemzése szerint most négyzetméterenként átlagosan 61 ezer forinttal kínálják drágábban a nyaralókat, mint két évvel korábban: jelenleg 276 ezer forintos négyzetméterárral kell számolni.

Bár a korábbi évek tapasztalatai alapján a harmadik és a negyedik negyedévben várhatóan még emelkednek majd az árak, az igazi árrobbanás már tavaly lezajlott a nyaralópiacon. A Balaton környékén 2016 és 2017 között 11 százalékkal, a Velencei-tónál pedig 13 százalékkal nőttek az árak. Ehhez képest az idén a magyar tengernél csupán 4,5, a Velencei-tónál 7,4 százalékos volt a drágulás. Balatonfüreden ráadásul majdnem 6 százalékkal csökkentek az árak: ennek hátterében valószínűleg a vizes vb hatásának lecsengése áll.

Ezzel együtt még mindig a Balaton és a Velencei-tó környéke a legdrágább térség, ezen belül is Siófokon kínálják a legmagasabb áron a nyaralókat. A közkedvelt déli parti településen több mint 40 millió forintos átlagárral kell kalkulálni, Balatonföldvár és Balatonfüred környékén pedig 37, illetve 34 millió forinttal. A befektetők azonban várhatóan azokat a körzeteket keresik majd, ahol nagyobb a növekedési potenciál, mint a már most is drága településeken – véli Mester Nándor, az Otthontérkép Csoport vezető elemzője. Szerinte Keszthely és Hévíz lehetnek ilyen célpontok, hiszen ezeken a településeken még kevés az új építésű társasház vagy lakópark, viszont jól kiadhatók a nyaralók.

A Velencei-tó környékén már nagyságrendekkel kisebb összeget, mintegy 15 millió forintot kell nyaraló-vásárlásra szánni, a legolcsóbban – átlagosan 3,5 millió forintért - Miskolc környékén lehet nyaralóhoz jutni. A Monori, a Kunszentmiklósi és a Szarvasi kistérség településein szintén 5 millió forint alatt lehet vásárolni.

Nemcsak az elhelyezkedés, hanem az állapot és az alapanyag is jelentősen befolyásolja az árakat: egy újépítésű nyaraló az átlagnál 42 százalékkal többe kerül, de még a felújított ingatlanok is 5-6 százalékkal magasabb áron kelnek el. Egy közepes állapotú nyaralót egyébként átlagosan 232 ezer forintos négyzetméteráron lehet megvásárolni. Ennél jóval kevesebbet kell fizetni – átlagosan 193 ezer forintot négyzetméterenként –, ha fából készült hétvégi házról van szó, a téglaépítésű nyaralók viszont az átlagnál 6 százalékkal többe kerülnek.

Új szakma: nyaralókezelők Sokan befektetésre vásárolnak újépítésű lakást és nyaralót, a tulajdonosok növekvő arányban bízzák profi kezelőkre az ingatlant. A szolgáltatásra az igény nő, így várhatóan újabb vállalkozások indulnak ebben az üzletágban - derül ki az értékesítési trendeket vizsgáló Otthontérkép Csoport összefoglalójából. Míg a fővárosban a bérbeadás vállalkozási szintű intézése már elterjedt forma, a "nyaralókezelés" főként vidéken még gyerekcipőben jár. Pedig, például a Balatonnál és közvetlen vonzáskörzetében, égető szükség lenne ilyen szolgáltatókra, mert az elmúlt két évben nagyon beindultak az apartman- és lakásberuházások - mondta Mester Nándor, az Otthontérkép vezető elemzője. Ha a tulajdonos úgy dönt, hogy nem maga kezeli az ingatlanjait, akkor a bevált képlet szerint a havi körülbelül 100 ezer forintért bérbe adott lakás esetén 8-12 ezer forintot kell fizetnie a szolgáltatónak.







V. A. D.