Újabb lépések az összefogás felé - Az utolsó napokban több bejelentés várható

A budapesti belvárosban már egyszerűsödött, hogyan indul az ellenzék, és a választás előtti utolsó napokban több érdemi bejelentés is várható.

– Egy-két napon belül megszületnek azok a döntések, amelyek alapján a belvárosban és további körzetekben is egy demokratikus ellenzéki jelölt marad, azért, hogy leváltató legyen a Fidesz – így reagált a Népszavának V. Naszályi Márta arra, hogy Fekete-Győr András visszalépett a javára a budapesti 1-es választókerületben. A Momentum elnöke megbízásából készült Medián-kutatásból ugyanis kiderült: az MSZP-Párbeszéd jelöltje a legesélyesebb ellenzéki induló a körzetben.

A kutatócég megvizsgálta azt a három forgatókönyvet, hogy milyen eredményt érne el a balos jelölt a Fidesszel szemben, ha a Jobbik jelöltje is állva marad. Eszerint V. Naszályi, – ha egyedül indul – 29 százalékot kapna, a kormánypárti Hollik István 33-at, míg a jobbikos Losonczy Pál 10-et. Csárdi esetében 27-32-8 a leosztás, míg ha a Momentum elnöke indult volna 25-32-10.

Miután a Közös Ország Mozgalom megbízásából készült kutatásból korábban kiderült, hogy az Együtt, az LMP, a Jobbik és az MSZP-Párbeszéd jelöltje között is kiegyenlített a verseny, hamar világossá vált: visszalépés nélkül senki nem tudja még csak megszorítani sem Hollik Istvánt. Az első lépést Juhász Péter, az Együtt elnöke tette meg, aki március végén döntött a visszalépés mellett. Ezután Fekete-Győr egyeztetésre hívta a versenyben maradt aspiránsokat, de nem közeledtek az álláspontok, így újabb kutatás megrendelése mellett döntött. A Momentum elnöke megígérte: ha nem ő lesz a legesélyesebb, azonnal visszalép.

– Nincs teljesen új helyzet, azonban fokozódott az LMP-jelöltje és az én felelősségem is – hangsúlyozta V. Naszályi. Csárdi Antal lapunknak azt mondta, hogy a mostani kutatás kapcsán érdemes megnézni: abban az esetben, ha V. Naszályi indul egyedüliként Hollik támogatottsága növekszik, míg ha ő, ugyanez a szám csökken.

– Ebből azt a logikus következtetést lehet levonni, hogy én és az LMP képes a leghatékonyabban integrálni a kormányváltó szavazatokat – vélekedett Csárdi. Arra a kérdésünkre, hogy mikor lesz egyértelmű, hányan indulnak a körzetben, mindkét jelölt azt mondta: nem a sajtóban szeretnének egymásnak üzengetni.

Karácsony Gergely hétfőn V. Naszályi Mártával egyetértésben arról beszélt: kilencvenöt százalék az esélye annak, hogy érdemi bejelentések lesznek kedden és szerdán a visszaléptetésekről. Az MSZP-Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje szerint tíz-tizenöt fontos körzetet érinthet az a csomag, amelyet a hétvégén készítettek elő.

Érdemes megemlíteni, hogy 2014-ben becslések szerint 11 billegő körzetet nyert el úgy a kormánypárti jelölt, hogy a választókerületben elindult az akkori baloldali összefogás, valamint az LMP jelöltje is. A főváros XVIII. kerületében most biztos, hogy más lesz a helyzet: a szocialista Kunhalmi Ágnes javára nemcsak a Momentum, hanem az LMP jelöltje is visszalépett. Karácsony hétfői megszólalásában információnk szerint Csepelre, Óbudára, valamint a XVI. kerületre utalhatott. Németh Szilárd körzetében a szocialista Bangóné Borbély Ildikó, valamint a négy évvel ezelőtti győztes, Együtt színeiben induló Szabó Szabolcs a két komolyan vehető ellenzéki aspiráns, Óbudán a KOM kutatása szerint az MSZP-P-s Szabó Tímea a legesélyesebb, a XVI. kerületben pedig az Együttes Vajda Zoltánnak van sansza a kormánypárti Szatmáry Kristóffal szemben.

Zoltai Ákos